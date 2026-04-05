"Иначе я все взорву и захватю нефть": Трамп хочет заключить соглашение с Ираном уже 6 апреля

Президент США Дональд Трамп сделал серию резких заявлений в отношении Ирана, пригрозив масштабными действиями в случае отсутствия соглашения. Он заявил, что может "уничтожить все" и даже взять под контроль нефтяные ресурсы страны.

Кроме того, Трамп выразил надежду, что договоренности удастся достичь уже в ближайшее время. Об этом пишет Clash Report.

Смотрите также Трамп заявил о массированном ударе по Тегерану: якобы ликвидированы военные лидеры Ирана

Чем снова Трамп пригрозил Ирану?

Президент США Дональд Трамп выступил с новыми громкими заявлениями по Ирану, резко усилив риторику на фоне напряжения между странами. В частности, он прямо пригрозил масштабными действиями в случае отсутствия быстрой сделки.

Если Иран быстро не заключит сделку, я рассматриваю возможность взорвать все и взять под контроль нефть,

– сказал он.

В то же время Трамп дал понять, что все еще рассчитывает на дипломатический результат. По его словам, он сможет достичь соглашения уже завтра.

Ранее Трамп заявлял, что вскоре Иран ждут новые атаки по территории всей страны. В частности, потенциальные удары будут по критической инфраструктуре – энергетических объектах и транспортных узлах.

"Во вторник в Иране будет день электростанций и день мостов. Ничего подобного еще не было", – заявил он.

Заявления Трампа стали жестче из-за закрытия стратегического пролива.

Почему Трамп в ярости из-за Ормузского пролива?