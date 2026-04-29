Министр обороны США Пит Гегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн впервые с тех пор, как администрация Трампа начала войну против Ирана, столкнутся с допросом законодателей. По информации СМИ, демократы будут критиковать дорогостоящий конфликт, продолжающийся без одобрения Конгресса.

Об ожиданиях от разговора, которая может повлиять на ход конфликта, рассказывают в AP.

Что известно о встрече Гегсета с Конгрессом?

В среду, 29 апреля, пройдет слушание перед Комитетом по вооруженным силам Палаты представителей. Встреча состоится на фоне предложения администрации Трампа по бюджету на 2027 год., в котором планируют увеличить расходы на оборону до рекордных 1, 5 триллионов долларов.

Министр обороны США Пит Гегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн впервые с начала войны в Иране, которая началась 28 февраля, будут отчитываться перед законотворцами. Кейн, вероятно, подчеркнет необходимость увеличения:

количества беспилотников;

систем противоракетной обороны;

военных кораблей.

Напомним, что с момента начала войны США и Израиля против Ирана демократы Палаты представителей и Сената не смогли принять резолюций, которые хотели. У них конгрессмены потребовали бы от президента Дональда Трампа прекратить конфликт, пока Конгресс не санкционирует дальнейшие действия.

Обратите внимание! Американский профессор Скотт Лукас рассказал 24 Канала, что экономические трудности существовали еще до иранской войны, и конфликт только усугубил ситуацию. Даже поклонники Трампа видят, что он не просто нарушил обещание не начинать новых войн, а полностью все испортил. Если он не выйдет из этой ситуации в ближайшие недели, впереди всего 2 варианта, и они оба плохие: безрезультатная война или публичная капитуляция, которая будет выглядеть как слабость.

Какие ожидания от встречи в Конгрессе?

Гегсет избежал публичных вопросов законодателей о войне, вместе с Кейном проводил телевизионные брифинги в Пентагоне. Там министр обороны отвечал на вопросы консервативных журналистов., ссылаясь на библейские, а иногда нет, отрывки для критики СМИ AP считают, что во время слушания, он столкнется с совершенно иной атмосферой. Вопросы законодателей, вероятно, выйдут за рамки бюджета. Возможно, даже будет подниматься вопрос об освобождении Гегсета от должности. Демократы сомневаются в эффективности Трампа и его администрации быть эффективными во время войны.

Республиканцы сохраняют веру в руководство Трампа во время войны. Их аргументы– угроза ядерной программы Ирана, потенциал для возобновления переговоров и высоких ставок выхода из войны. Однако некоторые политики от Республиканской партии стремятся, чтобы конфликт закончился из-за осенних довыборов, на которых они могут потерять голоса, если война затянется. Закрытие Ираном Ормузского пролива, которое привело к стремительному росту цен на топливо, создает дополнительные проблемы для республиканцев в преддверии промежуточных выборов

Демократы, вероятно, будут спрашивать об огромном сокращении боеприпасов США. Некоторые законодатели также могут задать вопрос, насколько военные готовы сбивать стаи иранских беспилотников, часть из которых были убиты или ранены американскими военными. Они сомневаются в эффективности Трапма и его администрации быть эффективными во время войны.

Какие последние новости о Пите Гегсете?

Недавно министр обороны Гегсет и министр армии США Дрисколл публично поссорились. Одним из камней преткновения стали переговоры по Украине.