Об этом говорится в материале Washington Post. Там отметили, что некоторые заявления дезинформируют как общественность, так и самого главы Белого дома.
К теме США будут тесно сотрудничать с Ираном, – Трамп
Кто вводит Трампа в заблуждение относительно ситуации на Ближнем Востоке?
Американский президент и в дальнейшем считает войну против Ирана безоговорочным успехом. В то же время глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что Тегеран потерпел "поражение и унижение" от американских военных.
Однако все кардинально изменилось после сбития иранцами истребителя F-15E и рискованной спасательной операции. Инцидент показал, что Тегеран до сих пор может угрожать американцам.
К тому же, чиновники и аналитики в США поставили под сомнение и статистические данные Гегсета, которых успел похвастаться "полным контролем над иранским небом".
Хотя спасательная операция оказалась результативной, ее хаотичное течение усилило беспокойство в окружении Дональда Трампа. Там считают, что оценки главы Пентагона относительно войны слишком оптимистичны и могут вводить в заблуждение как общество, так и самого президента США.
Один из представителей администрации заявил, что Пит Гегсет не доносит до президента полной правды, из-за чего Трамп вынужден озвучивать искаженную информацию.
Несмотря на предыдущие заверения Гегсета о слабости иранской ПВО и неспособности Ирана противодействовать авиаударам США, сам Трамп признал, что истребитель F-15E все же был сбит переносным ракетным комплексом. Президент назвал это случайностью, отметив, что удару просто повезло.
Как на это реагирует Белый дом?
В то же время в Пентагоне и Белом доме такие обвинения отрицают. Представитель Пентагона Шон Парнелл назвал критику заявлений Гегсета ложной и пропагандистской, подчеркнув, что тот предоставил президенту необходимые военные варианты для достижения стратегических целей.
Со своей стороны пресс-секретарь Белого дома Анна Келли также отвергла утверждение о дезинформации, подчеркнув, что Трамп был полностью осведомлен с ситуацией и ожидал возможных ответных действий Ирана, а американские военные были готовы к любому развитию событий.
К слову, после напряженных переговоров Иран и США пришли к согласию о временном прекращении огня. В то же время политолог Олег Лесной объяснил 24 Каналу, что даже несмотря на заключение двухнедельного перемирия, праздновать победу обеим сторонам еще рано.
Что известно о потерях США в Иране?
По данным медиа, в войне с Ираном американцы потеряли по меньшей мере 7 самолётов, среди которых F-15 и A-10. Однако точное количество неизвестно, поскольку сообщали и о повреждении других самолетов.
По состоянию на 3 апреля погибло 13 американских военных, еще 365 получили ранения.
В то же время примерно две трети американцев выступают за скорейшее завершение военной операции против Ирана.