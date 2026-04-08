Об этом говорится в материале Washington Post. Там отметили, что некоторые заявления дезинформируют как общественность, так и самого главы Белого дома.

Кто вводит Трампа в заблуждение относительно ситуации на Ближнем Востоке?

Американский президент и в дальнейшем считает войну против Ирана безоговорочным успехом. В то же время глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что Тегеран потерпел "поражение и унижение" от американских военных.

Однако все кардинально изменилось после сбития иранцами истребителя F-15E и рискованной спасательной операции. Инцидент показал, что Тегеран до сих пор может угрожать американцам.

К тому же, чиновники и аналитики в США поставили под сомнение и статистические данные Гегсета, которых успел похвастаться "полным контролем над иранским небом".

Хотя спасательная операция оказалась результативной, ее хаотичное течение усилило беспокойство в окружении Дональда Трампа. Там считают, что оценки главы Пентагона относительно войны слишком оптимистичны и могут вводить в заблуждение как общество, так и самого президента США.

Один из представителей администрации заявил, что Пит Гегсет не доносит до президента полной правды, из-за чего Трамп вынужден озвучивать искаженную информацию.

Несмотря на предыдущие заверения Гегсета о слабости иранской ПВО и неспособности Ирана противодействовать авиаударам США, сам Трамп признал, что истребитель F-15E все же был сбит переносным ракетным комплексом. Президент назвал это случайностью, отметив, что удару просто повезло.

Как на это реагирует Белый дом?

В то же время в Пентагоне и Белом доме такие обвинения отрицают. Представитель Пентагона Шон Парнелл назвал критику заявлений Гегсета ложной и пропагандистской, подчеркнув, что тот предоставил президенту необходимые военные варианты для достижения стратегических целей.

Со своей стороны пресс-секретарь Белого дома Анна Келли также отвергла утверждение о дезинформации, подчеркнув, что Трамп был полностью осведомлен с ситуацией и ожидал возможных ответных действий Ирана, а американские военные были готовы к любому развитию событий.

К слову, после напряженных переговоров Иран и США пришли к согласию о временном прекращении огня. В то же время политолог Олег Лесной объяснил 24 Каналу, что даже несмотря на заключение двухнедельного перемирия, праздновать победу обеим сторонам еще рано.

