Тегеран согласился с большинством пунктов в мирном соглашении, – Трамп
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился с большинством пунктов мирного соглашения о прекращении боевых действий.
- Иран передал США нефть как подтверждение серьезности намерений закончить войну.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился принять большинство пунктов плана по прекращению боевых действий. Он добавил, что Тегеран не сразу одобрил соглашение, а Белый дом будет просить "еще несколько вещей".
По словам Трампа, Иран передал США нефть, чтобы утвердить серьезность намерений в окончании войны. Об этом сообщили в CNN.
Какие пункты плана принял Тегеран?
Лидер США 29 марта сообщил, что Иран согласился на большинство из 15-пунктного списка требований, который США направили в Тегеран через Пакистан.
Они соглашаются с нами по плану. Мы просили 15 вещей, и в основном мы будем просить еще несколько вещей,
– отметил Трамп.
Тегеран не сразу согласился на мирный план. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что контакты шли через посредников и выразил недоверие к позиции США.
В то же время президент США сказал, что Иран передал нефть как доказательство серьезности намерений – около 10 крупных танкеров, которые он ранее называл "подарком".
Трамп добавил, что между США и Ираном прошло очень много успешных и хороших встреч и президент надеется, что получит "много важных моментов".
Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?
Объединенные Арабские Эмираты требуют от Ирана гарантии безопасности и компенсации за разрушения в результате атак. За время конфликта страна перехватила многочисленные ракеты и беспилотники.
Иран заявил, что США могут готовить наземное вторжение, и готов ответить, если это произойдет. Вашингтон перебрасывает дополнительные силы в регион, а хуситы из Йемена атаковали Израиль.
В The Financial Times сообщили, что Тегеран изменил тактику военных ударов, переходя от массированных атак к осторожным и растянутым во времени действиям. Несмотря на снижение интенсивности, Иран все еще сохраняет способность к скоординированным ударам.