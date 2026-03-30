Тегеран согласился с большинством пунктов в мирном соглашении, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран согласился принять большинство пунктов плана по прекращению боевых действий. Он добавил, что Тегеран не сразу одобрил соглашение, а Белый дом будет просить "еще несколько вещей".

По словам Трампа, Иран передал США нефть, чтобы утвердить серьезность намерений в окончании войны. Об этом сообщили в CNN.

Смотрите также Иран начал набор добровольцев в армию на фоне угрозы наземного вторжения США

Какие пункты плана принял Тегеран?

Лидер США 29 марта сообщил, что Иран согласился на большинство из 15-пунктного списка требований, который США направили в Тегеран через Пакистан.

Они соглашаются с нами по плану. Мы просили 15 вещей, и в основном мы будем просить еще несколько вещей,

– отметил Трамп.

Тегеран не сразу согласился на мирный план. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что контакты шли через посредников и выразил недоверие к позиции США.

В то же время президент США сказал, что Иран передал нефть как доказательство серьезности намерений – около 10 крупных танкеров, которые он ранее называл "подарком".

Трамп добавил, что между США и Ираном прошло очень много успешных и хороших встреч и президент надеется, что получит "много важных моментов".

Что известно о ситуации на Ближнем Востоке?