Напряжение растет: WSJ раскрыло, что может заставить Трампа возобновить полноценную войну против Ирана

Президент США Дональд Трамп не исключает возобновления масштабных военных действий против Ирана. Поводом для подобного шага может стать смертельная атака против американских военнослужащих.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Смотрите также Палата представителей впервые пошла против Трампа по войне с Ираном: почему изменений не стоит ожидать

Что может ухудшить ситуацию?

На этой неделе США и Иран провели самый масштабный обмен ударами с начала апрельского перемирия. Известно, что в результате иранской атаки на американские объекты и аэропорт Кувейта погиб по меньшей мере один человек.

Издание, ссылаясь на источники среди официальных лиц, пишет, что Трамп сообщил своим помощникам о готовности пересмотреть режим прекращения огня с Ираном в случае атаки, которая приведет к гибели американских военных.

В то же время собеседники отмечают, что договоренность о перемирии между сторонами до сих пор остается в силе. Это происходит несмотря на регулярные взаимные авиаудары и сохранение напряженности в соответствующем регионе.

По словам собеседников издания, пока Дональд Трамп не стремится к восстановлению полномасштабного конфликта, зато его позиция свидетельствует исключительно о желании избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Источники говорят, что Вашингтон может мириться с отдельными ограниченными инцидентам в течение длительного времени если они не приведут к жертвам среди американских военных и не спровоцируют широкую войну.

Какова официальная позиция?

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал удары "око за око" исключительно оборонительными по своему характеру, и вызванными действиями Тегерана. В то же время он опроверг информацию о том, что речь идет о возобновлении войны.

Это происходит в ответ на действия Ирана. Если они не будут стрелять по этим кораблям, мы не будем стрелять, но мы должны ответить,

– сказал он на слушаниях в Палате представителей.

Согласно обнародованной информации, подобные атаки между сторонами продолжаются несмотря на заявления американских чиновников и президента Дональда Трампа о приближении Вашингтона и Тегерана к заключению мирного соглашения.

Кстати, ранее Марко Рубио заявлял, что переговоры с Ираном прежде всего тормозятся из-за споров относительно формулировке соглашения. По его словам, для решения ситуации, которая сейчас возникла, понадобится несколько дней.