"Старческий маразм": в сенате США жестко прошлись по решению Трампа вести войну в Иране

Американский сенатор от демократической партии Крис Мерфи, который также является членом комитета Сената США по международным отношениям резко раскритиковал начатую Трампом войну в Иране. Он назвал ее "самой некомпетентной и непоследовательной, которую Америка вела за последнее столетие".

Об этом проинформировала телерадиокомпания CNN со ссылкой на слова чиновника.

Как сенатор прокомментировал действия Дональда Трампа?

Комментируя события на Ближнем Востоке, сенатор Мерфи резко осудил президента США Дональда Трампа, обвинив его в "старческом маразме" и "потере здравого смысла".

По его словам, это самое непредсказуемое противостояние для Америки за последние сто лет. Мерфи убежден, что нынешняя администрация "не имеет представления, что делает". Речь, частности, об отсутствии четкого плана ведения боевых действий и постоянном изменении целей и задач операции "Эпическая ярость".

Он также выразил сочувствие американским военнослужащим, которые вынуждены следовать распоряжениям высшего руководства. По мнению сенатора, ход войны является "ужасным" и может обернуться огромными затратами для американских налогоплательщиков: как в денежном плане, так и в аспекте национальной безопасности.

Это уже подтверждает стремительный рост цен, блокирование Ормузского пролива. В то же время Иран сохраняет потенциал для ударов по американским союзникам в регионе, к тому же ядерная программа также до сих пор функционирует.

Это сплошная катастрофа, и в этом виноват один человек, Дональд Трамп, который ежедневно меняет свое мнение о том, какой должна быть эта война,

– подчеркнул Мерфи.

Кстати, действия главы Белого дома все чаще подпадают под сокрушительную критику. Так, Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом высмеял Трампа за временную отмену санкций против российской нефти. Он назвал американского президента "щенком" Путина.

Что известно о потерях США в войне?