Риск потерь в "благородной миссии": СМИ узнали, как Трамп принимал решение об ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп накануне решения об ударах по Ирану заслушал серию брифингов от команды по нацбезопасности, где речь шла как о возможных последствиях, так и о потенциальных выгодах военной кампании против Тегерана.

Об этом сообщают Reuters і CNN.

Смотрите также Может получиться совсем не так, как планировалось: в The Times оценили последствия атаки США на Иран

Как Трамп следил за операцией в Иране?

Как рассказал один из американских чиновников, сценарий описывали как чрезвычайно рискованный, но стратегически перспективный. Среди ключевых угроз – возможны значительные потери среди военных США. В то же время в Белом доме рассматривали вероятность серьезных геополитических изменений на Ближнем Востоке, которые могли бы усилить позиции Вашингтона в регионе.

Сам Трамп публично признал высокую цену такого шага. В видеообращении он заявил, что во время операции могут погибнуть американские военные, однако подчеркнул: решение принимается не ради настоящего, а ради стратегического будущего, назвав миссию благородной.

Именно эти доклады помогают понять логику, по которой американский лидер согласился на проведение, вероятно, самой опасной военной операции США со времен вторжения в Ирак в 2003 году.

Другой представитель администрации сообщил, что перед началом ударов Белый дом получил оценку рисков, среди которых – возможные ракетные атаки Ирана по американским базам в регионе. Часть этих ударов, по оценкам, могла бы прорвать систему противовоздушной обороны.

Также в Вашингтоне учитывали угрозу атак со стороны поддерживаемых Ираном группировок на американских военных в Ираке и Сирии. Несмотря на масштабную переброску сил и техники, чиновники признают: системы ПВО, развернуты в ускоренном режиме, имеют свои ограничения.

Трамп следил за развертыванием операции против Ирана в своей вилле в Мар-а-Лаго. Также он провел разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что госсекретарь Марко Рубио перед началом ударов сконтактировал с топ-чиновниками Конгресса, чтобы сообщить им об этом, и дозвонился до большинства.

Что происходит в Иране?