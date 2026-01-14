Список целей готов: стало известно, по чему Трамп может ударить в Иране

По данным СМИ, в ближайшие 24 часа США могут атаковать Иран. Цели, по которым будут бить американцы, уже определены.

12 января организация United Against Nuclear Iran (UANI) передала администрации Трампа отчет с предварительной детальной оценкой главной силовой структуры внутри Ирана – штаба "Сараллах" Корпуса стражей Исламской революции, передает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

По чему США могут ударить в Иране?

Штаб "Сараллах" КСИР является ключевым центром жесткого подавления протестов. Фактически этот штаб является главным центром управления: он руководит военными и отдает приказы полиции.

Документ раскрывает закрытые внутренние механизмы работы штаба "Сараллах". Также он описывает четыре ключевых подштаба, отвечающих за подавление протестов в разных районах столицы:

Подштаб "Кудс" – в северном и северо-западном Тегеране;

Подштаб "Фатх" – на юго-западе;

Подштаб "Наср" – на северо-востоке;

Подштаб "Гадр" – юго-восток и центральные районы Тегерана.

Кроме основных командных центров, досье разоблачает скрытую инфраструктуру по всему Тегерану, которая служит главной сетью управления для наиболее радикализированных подразделений режима и координирует разведку, полицейские действия и психологические операции.

Среди целей – 23 региональные базы КСИР–Басидж, каждая из которых расположена в одном из 22 муниципальных районов Тегерана. "Басидж" является жестоким внутренним ополчением КСИР.

В досье UANI также говорится об оперативных подразделениях, которые возглавляют кровопролитие, и их возможности, в частности о двух ключевых бригадах: бригада безопасности "Алех-е Мохаммад" (северо-восток Тегерана) и бригада безопасности "Аль-Захра" (юго-восток Тегерана).