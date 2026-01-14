12 січня організація United Against Nuclear Iran (UANI) передала адміністрації Трампа звіт із попередньою детальною оцінкою головної силової структури всередині Ірану – штабу "Сараллах" Корпусу вартових Ісламської революції, передає 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Дивіться також Трамп надто тягне: як США могли б уже зараз допомогти протестам в Ірані

По чому США можуть вдарити в Ірані?

Штаб "Сараллах" КВІР є ключовим центром жорсткого придушення протестів. Фактично цей штаб є головним центром управління: він керує військовими та віддає накази поліції.

Документ розкриває закриті внутрішні механізми роботи штабу "Сараллах". Також він описує чотири ключові підштаби, що відповідають за придушення протестів у різних районах столиці:

Підштаб "Кудс" – у північному та північно-західному Тегерані;

Підштаб "Фатх" – на південному заході;

Підштаб "Наср" – на північному сході;

Підштаб "Гадр" – південний схід і центральні райони Тегерана.

Окрім основних командних центрів, досьє викриває приховану інфраструктуру по всьому Тегерану, яка слугує головною мережею управління для найбільш радикалізованих підрозділів режиму та координує розвідку, поліцейські дії й психологічні операції.

Серед цілей – 23 регіональні бази КВІР–Басідж, кожна з яких розташована в одному з 22 муніципальних районів Тегерана. "Басідж" є жорстоким внутрішнім ополченням КВІР.

У досьє UANI також ідеться про оперативні підрозділи, які очолюють кровопролиття, та їхні можливості, зокрема про дві ключові бригади: бригада безпеки "Алех-е Мохаммад" (північний схід Тегерана) та бригада безпеки "Аль-Захра" (південний схід Тегерана).