12 січня організація United Against Nuclear Iran (UANI) передала адміністрації Трампа звіт із попередньою детальною оцінкою головної силової структури всередині Ірану – штабу "Сараллах" Корпусу вартових Ісламської революції, передає 24 Канал із посиланням на Daily Mail.
Дивіться також Трамп надто тягне: як США могли б уже зараз допомогти протестам в Ірані
По чому США можуть вдарити в Ірані?
Штаб "Сараллах" КВІР є ключовим центром жорсткого придушення протестів. Фактично цей штаб є головним центром управління: він керує військовими та віддає накази поліції.
Документ розкриває закриті внутрішні механізми роботи штабу "Сараллах". Також він описує чотири ключові підштаби, що відповідають за придушення протестів у різних районах столиці:
- Підштаб "Кудс" – у північному та північно-західному Тегерані;
- Підштаб "Фатх" – на південному заході;
- Підштаб "Наср" – на північному сході;
- Підштаб "Гадр" – південний схід і центральні райони Тегерана.
Окрім основних командних центрів, досьє викриває приховану інфраструктуру по всьому Тегерану, яка слугує головною мережею управління для найбільш радикалізованих підрозділів режиму та координує розвідку, поліцейські дії й психологічні операції.
Серед цілей – 23 регіональні бази КВІР–Басідж, кожна з яких розташована в одному з 22 муніципальних районів Тегерана. "Басідж" є жорстоким внутрішнім ополченням КВІР.
У досьє UANI також ідеться про оперативні підрозділи, які очолюють кровопролиття, та їхні можливості, зокрема про дві ключові бригади: бригада безпеки "Алех-е Мохаммад" (північний схід Тегерана) та бригада безпеки "Аль-Захра" (південний схід Тегерана).
- Нагадаємо, що з кінця грудня в Ірані тривають антиурядові протести. Кількість загиблих під час сутичок і репресій могла сягнути кілька десятків тисяч.
- Дональд Трамп раніше заявляв, що США втрутяться у ситуацію, якщо режим аятоли відкриє вогонь по мітингувальниках.
- 13 січня президент США закликав американців та союзників покинути Іран, бо допомога іранському народові "вже у дорозі".
- США можуть атакувати Іран найближчим часом, можливо, протягом 24 годин. Про це пише видання Reuters, посилаючись на європейських та ізраїльських чиновників.