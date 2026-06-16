"Будут трудности": реально ли новое соглашение Трампа положит конец войне с Ираном

Соединенные Штаты и Иран достигли предварительной договоренности о прекращении огня на 60 дней и разблокировании Ормузского пролива. Однако пока остается несколько вопросов, на которые так и не было дано ответа.

Политолог Валентин Гладких рассказал 24 Каналу, что пока до конца непонятно, о чем именно договорились Соединенные Штаты и Иран. На данный момент нет четких ответов на важные вопросы. В частности, о том, что будет с иранской ядерной программой.

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В чем проблема с соглашением США и Ирана?

По словам политолога, пока речь идет лишь о меморандуме о взаимопонимании между странами, который подпишут 19 июня. А уже дальше там должны договариваться по тем вопросам, вокруг которых есть много разногласий. И трудности, безусловно, будут.

Дональд Трамп уже рассказывает о своем великом триумфе. Но пока что кажется, что Соединенные Штаты не достигли ни одной из заявленных целей.

Что будет дальше с ядерной программой Ирана? Непонятно. Откажется ли Иран от нее? Тоже. Готов поспорить, что не откажется. Что будет с Ормузским проливом? Насколько я понимаю, управление будут осуществлять иранцы. Возможно, Трамп хочет это на двоих расписать. Тогда у них будут проблемы с европейцами и китайцами, которые тоже хотят свою долю,

– отметил Гладких.

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В конце концов иранский режим удержался у власти. Также есть сомнения, что они прекратят финансировать свои прокси-силы в разных странах Ближнего Востока. Поэтому можно предположить, что фактически ничего не изменилось. Соединенные Штаты лишь потратили миллиарды долларов впустую.

Думаю, что сейчас лучшие пиарщики Трампа будут рассказывать о "великом триумфе". Также я не был бы категоричен по поводу того, что конфликт с Ираном исчерпан. Думаю, что нет,

– подчеркнул Гладких.

Добавим, что Соединенные Штаты и Иран достигли договоренности о прекращении огня. 19 июня там готовятся подписать меморандум о взаимопонимании, который определит дальнейшие отношения между странами. Далее планируется начать 60-дневные переговоры, на которых будут обсуждаться будущее иранской ядерной программы, отмена санкций, восстановление Ирана, механизмы контроля за выполнением обязательств и т. д.

Также 15 июня Дональд Трамп заявил о снятии блокады Ормузского пролива. Танкеры с нефтью уже проходят через него.