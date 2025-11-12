Россия хочет покорить Украину в три этапа: Foreign Affairs о "решающем" 2026 году
- Аналитики считают, что Россия планирует покорение Украины в три этапа, включая захват территорий, экономическое и политическое давление, и поглощение Украины.
- Поддержка Украины международными партнерами в виде давления на Россию и увеличение поставок вооружений может изменить ход войны до "решающего" 2026 года.
Россия не останавливается атаковать Украину с воздуха и на фронте. Более того, аналитики предполагают, что враг имеет определенные этапы в захвате государства.
Они также считают, что сочетание боевых действий, экономического и политического давления поможет России заставить Киев "уступить". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Foreign Affairs.
О каких трех этапах говорят аналитики?
Аналитики оценивают, что Россия видит покорение Украины по трем фазам. Первый этап предусматривает захват "достаточной территории", чтобы создать экономически жизнеспособную зону, а именно выход к Черному морю, под контролем Москвы.
Далее, как пишет издание, Кремль может применить экономические и политические рычаги, угрожая повторным вторжением, чтобы навязать политический контроль.
На завершающем этапе россияне могут поглотить Украину, подобно модели с Беларусью.
Как поддержка Украины влияет на Россию?
Успехи России на фронте ограничены, хотя оккупанты продвигаются в отдельных точках. В то же время Москва все чаще бьет по городам и инфраструктуре ракетами и дронами.
Кремль стремится сломать хребет украинского сопротивления. Украина была открыта к переговорам, но неспособность ее партнеров оказать давление на Россию взамен позволила президенту России Владимиру Путину медлить, чтобы изменить факты на местах,
– говорится в материале.
Аналитики считают, что международные партнеры Украины могут изменить ход войны, сосредоточившись на реальном давлении на Россию. Также предполагают, что это возможно при увеличении поставок вооружений и подготовки военных.
Если Запад поддержит Украину материально и дипломатически, то, по словам аналитиков, прекращения огня можно достичь в 2026 году, который они назвали "решающим".
Как меняет действия агрессора удары по НПЗ?
В материале отмечают, что экономический фактор может стать критическим в 2026 году. Снижение цен на нефть и удары по НПЗ все же истощают Россию.
Если партнеры Украины усилят санкции и удары по экспорту нефти, это, предполагают аналитики, сдержит российские возможности финансировать наступления.
Пока Россия может продавать нефть, газ и другое сырье, она имеет средства для получения наличных денег для финансирования вооружения и вербовки,
– отмечают в материале.
Россия также сталкивается с проблемой пополнения армии. Значительный прирост отмечали в 2023 – 2025 годах, но поток солдат сокращается. Чтобы сохранить темп операций, Кремлю придется или изменить тактику, или найти новую модель мобилизации, говорят в издании.
Последнее о частичной мобилизации в России
После сообщений о продвижении России под Гуляйполем снова появились заявления о скрытой мобилизации в России. Только в Донецкой области накоплено около 150 тысяч оккупантов. По словам политолога, майор ВСУ Андрея Ткачука для 24 Канала, никаких признаков сокращения в личном составе врага.
В Центральном военном округе России за год зафиксировали более 600 смертей. Они связаны со служебной халатностью, хаосом и антисанитарией, что сказывается на боеспособности армии.