Росія хоче підкорити Україну в три етапи: Foreign Affairs про "вирішальний" 2026 рік

Росія не зупиняється атакувати Україну з повітря та на фронті. Ба більше, аналітики припускають, що ворог має певні етапи у захопленні держави.

Вони також вважають, що поєднання бойових дій, економічного та політичного тиску допоможе Росії змусити Київ "поступитися". Про це пише 24 Канал з посиланням на Foreign Affairs.

Про які три етапи кажуть аналітики?

Аналітики оцінюють, що Росія бачить підкорення України за трьома фазами. Перший етап передбачає захоплення "достатньої території", щоб створити економічно життєздатну зону, а саме вихід до Чорного моря, під контролем Москви.

Далі, як пише видання, Кремль може застосувати економічні та політичні важелі, погрожуючи повторним вторгненням, щоб нав'язати політичний контроль.

На завершальному етапі росіяни можуть поглинути Україну, подібно до моделі з Білоруссю.

Як підтримка України впливає на Росію?

Успіхи Росії на фронті обмежені, хоча окупанти просуваються в окремих точках. Водночас Москва все частіше б'є по містах і інфраструктурі ракетами та дронами.

Кремль прагне зламати хребет українського опору. Україна була відкрита до переговорів, але нездатність її партнерів чинити тиск на Росію натомість дозволила президенту Росії Володимиру Путіну зволікати, щоб змінити факти на місцях,

– йдеться в матеріалі.

Аналітики вважають, що міжнародні партнери України можуть змінити хід війни, зосередившись на реальному тиску на Росію. Також припускають, що це можливо за збільшення постачань озброєнь і підготовки військових.

Якщо Захід підтримає Україну матеріально і дипломатично, то, за словами аналітиків, припинення вогню можна досягти у 2026 році, який вони назвали "вирішальним".

Як змінює дії агресора удари по НПЗ?

У матеріалі зазначають, що економічний чинник може стати критичним у 2026 році. Зниження цін на нафту та удари по НПЗ все ж виснажують Росію.

Якщо партнери України посилять санкції та удари по експорту нафти, це, припускають аналітики, стримає російські можливості фінансувати наступи.

Поки Росія може продавати нафту, газ та іншу сировину, вона має засоби для отримання готівки для фінансування озброєння та вербування,

– зазначають в матеріалі.

Росія також стикається з проблемою поповнення армії. Значний приріст відмічали у 2023 – 2025 роках, але потік солдатів скорочується. Щоб зберегти темп операцій, Кремлю доведеться або змінити тактику, або знайти нову модель мобілізації, кажуть у виданні.

