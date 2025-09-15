Ненависть между Зеленским и Путиным непостижима, – Трамп выдал новые заявления о войне в Украине
- Трамп заявил, что европейские санкции против России не являются достаточно жесткими и призвал Европу прекратить покупать нефть из России.
- Президент США выразил готовность вести переговоры между Зеленским и Путиным, отметив, что остановить войну в Украине оказалось труднее, чем он ожидал.
Дональд Трамп перед отправлением из гольф-клуба в Бедминстере в Нью-Джерси поговорил с журналистами. Президент США сделал новые заявления относительно войны в Украине, переговоров и санкций.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявления Дональда Трампа, которые цитирует Forbes.
Какие заявления сделал Трамп относительно санкций против России?
На вопрос журналистов о том, ожидает ли президент США, что НАТО ужесточит санкции против России, Трамп ответил, что союзники не выполняют свою работу.
НАТО должно объединиться. Европа должна объединиться и действовать. Послушайте, Европа – это мои друзья, но они покупают нефть у России, поэтому нельзя ожидать, что мы будем единственными, кто, знаете, полностью отказывается от этого. Но Европа покупает нефть у России. Я не хочу, чтобы они покупали нефть,
– сказал Трамп.
По словам главы Белого дома, санкции, которые европейские страны вводят против России, не являются достаточно жесткими. Трамп также отметил, что готов вводить торгово-экономические ограничения, но европейские партнеры должны также усилить свои санкции.
Дональд Трамп сделал новые заявления о санкциях и войне в Украине / Видео Forbes Breaking News
"Я готов двигаться вперед, но они (европейцы – 24 Канал) тоже должны это делать. Я думаю, что они это сделают, но сейчас они только говорят, а не действуют. Посмотрите, они покупают нефть у России. Мы не покупаем нефть у России. Они покупают много нефти у России. Это не сделка", – объяснил американский лидер.
Кроме того, Трамп сказал, что Европа не должна покупать у России ни газ, ни нефть, а США тратят много денег на помощь.
Что сказал Трамп непосредственно о войне?
Дональд Трамп в очередной раз повторил, что хочет остановить убийства в Украине, а также сказал, что на этой неделе между двумя странами "погибло почти 8 000 молодых солдат", больше со стороны России.
Также президент США признался, что думал, что остановить войну в Украине будет легко.
Я думал, что это будет для меня легко, но это оказалось тяжелым. Ненависть между Зеленским и Путиным является непостижимой. Люди верят, что они будут разговаривать, а я не знаю. Думаю, мне придется вести все переговоры. Они ненавидят друг друга,
– объяснил глава Белого дома.
На вопрос, когда именно состоятся эти переговоры, Трамп сказал, что относительно скоро.
"Они (Зеленский и Путин – 24 Канал) так сильно ненавидят друг друга, что не могут дышать. Поэтому мне придется вмешаться", – отметил американский лидер.
Что говорил президент США ранее относительно санкций?
Дональд Трамп 13 сентября заявил, что готов ввести санкции против России. Но это произойдет, если страны НАТО также примут в этом участие и прекратят покупать российскую нефть.
Президент США также предложил ввести пошлины на Китай от 50 до 100% для завершения войны между Россией и Украиной. После окончания боевых действий эти тарифы должны полностью отменить.
Интересно, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отметил, что Конгресс США хочет ввести санкции против России, но их принятие зависит от позиции президента. Ведь именно Трамп должен подписать этот закон.