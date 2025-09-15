Дональд Трамп перед відправленням з гольф-клубу в Бедмінстері в Нью-Джерсі поговорив із журналістами. Президент США зробив нові заяви щодо війни в Україні, переговорів та санкцій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяви Дональда Трампа, які цитує Forbes.

Які заяви зробив Трамп щодо санкцій проти Росії?

На питання журналістів про те, чи очікує президент США, що НАТО посилить санкції проти Росії, Трамп відповів, що союзники не виконують свою роботу.

НАТО має об'єднатися. Європа має об'єднатися і діяти. Послухайте, Європа – це мої друзі, але вони купують нафту у Росії, тому не можна очікувати, що ми будемо єдиними, хто, знаєте, повністю відмовляється від цього. Але Європа купує нафту у Росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту,

– сказав Трамп.

За словами глави Білого дому, санкції, які європейські країни вводять проти Росії, не є достатньо жорсткими. Трамп також наголосив, що готовий вводити торгівельно-економічні обмеження, але європейські партнери повинні також посилити свої санкції.

Дональд Трамп зробив нові заяви щодо санкцій та війни в Україні / Відео Forbes Breaking News

"Я готовий рухатися вперед, але вони (європейці – 24 Канал) теж мають це робити. Я думаю, що вони це зроблять, але зараз вони тільки говорять, а не діють. Подивіться, вони купують нафту у Росії. Ми не купуємо нафту у Росії. Вони купують багато нафти у Росії. Це не угода", – пояснив американський лідер.

Окрім того, Трамп сказав, що Європа не повинна купувати у Росії ні газ, ні нафту, а США витрачають багато грошей на допомогу.

Що сказав Трамп безпосередньо про війну?

Дональд Трамп вчергове повторив, що хоче зупинити вбивства в Україні, а також сказав, що цього тижня між двома країнами "загинуло майже 8 000 молодих солдатів", більше з боку Росії.

Також президент США зізнався, що думав, що зупинити війну в Україні буде легко.

Я думав, що це буде для мене легко, але це виявилося важким. Ненависть між Зеленським і Путіним є незбагненною. Люди вірять, що вони будуть розмовляти, а я не знаю. Думаю, мені доведеться вести всі переговори. Вони ненавидять один одного,

– пояснив глава Білого дому.

На питання, коли саме відбудуться ці перемовини, Трамп сказав, що відносно скоро.

"Вони (Зеленський і Путін – 24 Канал) так сильно ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитися", – зазначив американський лідер.

