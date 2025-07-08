Эти условные границы ни к чему, – отец Маска хочет посетить оккупированные территории Украины

Отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск – заявил, что хочет посетить временно оккупированные украинские территории. Южноафриканский бизнесмен также посоветовал сыну поехать в Россию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Эррол Маск хочет посетить оккупированные Россией украинские территории

Отец Илона Маска, который ранее посетил Москву, заявил, что посоветовал бы то же самое сделать своему сыну.

Не думаю, что он был в России, но я бы рекомендовал ему приехать туда. Я был в Москве. Удивительное место,

– сказал он.

Кроме того, Эррол Маск выразил желание посетить территории Украины, которые оккупировала Россия.

"Да, я хотел бы посмотреть на те части России, которые воссоединились с ней (говорится о временно оккупированных украинских территориях – 24 Канал). Эти искусственные границы, которые были нарисованы, ни к чему", – сказал южноафриканский бизнесмен.

К слову, Эррол Маск посетил Москву в начале июня 2025 года. Бизнесмен полетел на "Форум будущего 2050", который организовал российский идеолог Александр Дугин. Отец Илона Маска назвал россиян "одними из самых умных в мире".

Кроме того, Маск-старший подчеркнул, что его семья восхищается Владимиром Путиным как "сильным лидером". А Москва, по его словам, может сравниться с Древним Римом и является столицей мира, едва ли не лучшим городом.