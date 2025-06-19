Решающий поставщик: Китай начал оказывать России помощь в оружии, – The Economist

Китай помогает поддерживать военную машину России, предоставляя необходимое оборудование и детали для оружия. Таким образом Пекин является одним из решающим поставщиком для страны-агрессора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Economist.

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Как Китай помогает России в войне против Украины

Журналисты отмечают, что Россия за последнее время увеличила количество ударных дронов типа "Шахед", чтобы атаковать города нашего государства. Однако, если разобрать обломки и заглянуть внутрь этого оружия. – можно столкнуться лицом к лицу с мрачной реальностью: Китай является важнейшим, а, возможно, и решающим, двигателем военной машины России.

Рассмотрим, например, "Шахед" – ударный беспилотник иранской разработки, который сейчас массово производится в России. Такие беспилотники когда-то были начинены американской микроэлектроникой, которую контрабандой ввозили через Азию для обхода санкций. Однако новейшие из них оснащены китайскими деталями,

– говорится в материале.

Авторы, со ссылкой на данные ГУР МО, отмечают, что ударные беспилотники, которыми Россия недавно обстреливала Украину, имеют антенны китайского производства. Интересно, что дрон содержал только два американских компонента из 15.

Журналисты убеждают, что это отражает более широкую тенденцию. Так, с начала полномасштабной войны в 2022 году Китай осторожно оказывал военную помощь России.

По словам украинских и европейских чиновников, он отклонил некоторые российские запросы на помощь и оборудование.

"Китай избегал масштабных поставок готовых боеприпасов или летального оружия, которые могли бы спровоцировать американские или европейские санкции. Пекин не хочет международного осуждения, который возник бы, если бы на поле боя появилось много его оружия. Но есть признаки того, что Китай подошел к этой границе – и, возможно, пересек ее", – отмечается в статье.

Так, западные чиновники сообщили изданию, что Китай предоставлял России различные формы поддержки с 2023 года, включая критически важными компонентами вооружения и гражданскими беспилотники. Многое из этого публично задокументировано в анализе обломков оружия, через отслеживание поставок в открытых источниках и в случаях американских санкций против китайских компаний.

Но, что важно, эти чиновники также указывают на передачу Китаем "небольшого количества артиллерийских боеприпасов и военных БПЛА" в Россию. Хотя до сих пор публичных доказательств этого было мало.

В начале 2023 года Китай рассматривал возможность отправки России партии снарядов калибра 122 и 152 миллиметра, но нет никаких признаков того, что он сделал это в больших масштабах. Позже в том же году украинские войска обнаружили минометные снаряды китайского производства вблизи Мелитополя, на юге Украины. Непонятно, были ли такие поставки осуществлены непосредственно из Китая, или опосредованно из третьих стран, где китайское стрелковое оружие и боеприпасы являются повсеместными,

– напоминают авторы.

Ситуация с военными дронами является более тревожной. В 2024 году информационное агентство Reuters сообщило, что АО "ИЭМЗ Купол", входящее в состав российской государственной оружейной компании, разработало и провело летные испытания новой модели дрона "Гарпия-3" – по сути, копии иранского "Шахеда" – в Китае с помощью китайских фирм. В октябре Министерство финансов США ввело санкции против двух китайских компаний, одна из которых поставляла двигатель для дрона.

Что более важно для России китайское оружие или компоненты

Журналисты отмечают, что на практике китайское оружие гораздо менее жизненно важно для России, чем китайские компоненты и оборудование.

На недавнем брифинге для небольшой группы журналистов, Владимир Зеленский заявил, что "китайские представители" присутствовали на производственных объектах в России. Европейский представитель оборонного ведомства подтверждает это, добавив, что Китай стремится проверить эффективность своих материалов на поле боя.

С началом полномасштабной войны обе стороны активно используют продукцию китайского производства – в частности, гражданские дроны, которые помогают в обнаружении целей. Впрочем, в сентябре 2023 года Китай ввел более строгие ограничения на экспорт дронов и их компонентов. Формально новые правила распространяются как на Россию, так и на Украину, однако на практике действуют выборочно. Президент Владимир Зеленский заявляет, что Китай фактически прекратил поставки таких устройств, как квадрокоптеры, в Украину, одновременно продолжая поставки России,

– пишут авторы.

Кроме того, Пекин расширяет сотрудничество с Москвой в других отраслях, сообщает высокопоставленный украинский чиновник в сфере безопасности. По его словам, Китай может пытаться противодействовать дипломатическим усилиям США, которые направлены на ослабление связей между двумя авторитарными режимами. Тот же чиновник утверждает, что Китай помогает России в производстве взрывчатки – в частности, обеспечивает нитроцеллюлозу, ключевой компонент, – а также поставляет волоконно-оптические кабели для дронов, которые играют все большую роль на поле боя.

В мае 2024 года руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко публично подтвердил, что Китай поставляет России станки, химические вещества, порох и другие материалы, критически важные для ее военно-промышленного комплекса. Аналитики "Совета экономической безопасности Украины" добавляют: в течение 2023 – 2024 годов Китай стал главным источником промышленного оборудования для РФ – на него приходилось до 90% импорта станков, многие из которых имели западное происхождение.

Что же получает Китай в ответ? Прежде всего – неоценимый опыт. По словам западных чиновников, Россия и Китай продолжают делиться западными технологиями, захваченными на фронте. Пекин, вероятно, заинтересован в американских высокоточных ракетах, европейских крылатых ракетах и других образцах вооружения. В то же время появляются сигналы об углублении сотрудничества и в новых сферах, в частности в космической,

– отмечается в материале.

Впрочем, союз Пекина и Москвы не является безоблачным. Часть российской элиты, в частности в силовых структурах, беспокоится ростом зависимости от Китая и потенциальным шпионажем. Несмотря на риторику о "дружбе без границ", российская ФСБ арестовывает собственных ученых за якобы разглашение секретов Китая. Часто эти обвинения выглядят сомнительно, что свидетельствует о глубоком недоверии к Пекину внутри самой России. Но без китайской поддержки оборонная промышленность РФ не смогла бы функционировать в нынешнем масштабе.

Интересно, что прокомментировал статью The Economist глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что Китай все больше втягивается в войну России против Украины и все больше помогает обходить санкции, поставляет микросхемы, чипы, и даже определенное вооружение.

Ермак отметил, что поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины, о чем неоднократно заявлял Китай – это важно. Но помощь террористам – это не то, что нужно миру.