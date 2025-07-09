Летнее наступление стало для России самым смертоносным за всю войну в Украине, –The Economist

Летнее наступление России в Украине в 2025 году стало самым смертоносным за всю войну против Украины. Тем не менее, Путин, кажется, готов класть еще больше солдат, чтобы попытаться продвинуться на украинском фронте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Economist.

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Какие первые итоги летнего наступления России можно сделать

Российские захватчики, взятые украинскими защитниками в плен, утверждают, что летнее наступление в Украине им было представлено, как "последний рывок".

Путин намерен сломить моральный дух украинцев и одержать победу после более чем трех лет войны. Он также, кажется, готов за это заплатить. Так, ежедневное количество смертей в России выше, чем на любой другой точке конфликта,

– говорится в материале.

Журналисты проанализировали, что во время летнего наступления, начавшегося 1 мая, российские войска могли потерять около 31 000 человек погибшими. Таким образом это наступление стало самым смертоносным для страны-агрессора за всю войну с 2014 года.



График российских потерь в Украине / Инфографика The Economist

В издании отмечают, что рост количества погибших солдат в России является результатом действий на местах. The Economist утверждает, что нынешние темпы продвижения России на фронте являются одними из самых быстрых за два года (хотя и с очень низкого уровня).

Кроме того, в последние недели Украина подверглась одним из самых мощных обстрелов беспилотниками и ракетами во время всей полномасштабной войны.

"Украина все еще мощно обороняется от гораздо большего государства. Несмотря на летнее наступление и задержки с поставками оружия из Америки, Россия мало чем может похвастаться в своих продвижениях. Текущее наступление все еще составляет лишь 15 квадратных километров захваченных территорий в день – примерно размер аэропорта Лос-Анджелеса", – подчеркивают журналисты.



График продвижения россиян в Украине / Инфографика The Economist

За сколько лет Россия при нынешних темпах продвижения сможет оккупировать Украину

В издании отметили, что за последний год Россия имела продвижение только в соотношении 0,038 квадратного километра на каждого своего погибшего солдата. Поэтому даже при более быстрых темпах стране-агрессору понадобится еще 89 лет, чтобы оккупировать всю Украину.

Захват неоккупированных частей четырех регионов, на которые уже положил зуб господин Путин – Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской – займет время до февраля 2029 года,

– пишут журналисты.

Однако, кажется, Путина это не останавливает. Российские вооруженные силы ежемесячно набирают на 10 000 – 15 000 военнослужащих больше, чем украинские, заманивая своих граждан щедрыми бонусами и зарплатами за поступление на службу, вместо того, чтобы полагаться на мобилизацию, по которой сейчас Украина набирает своих солдат на фронт.