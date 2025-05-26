Война в Украине продлится дольше, чем мы желаем или можем представить, – Мерц

Европе стоит готовиться, что война в Украине может длиться дольше, чем многие желают или могут представить. Попытки добиться прекращения огня с Путиным были безуспешными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Фридриха Мерца на форуме телерадиокомпании WDR.

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Что сказал Мерц о войне в Украине

Фридрих Мерц заявил, что, очевидно, Путин воспринимает предложения о переговорах об окончании войны в Украине со стороны западных партнеров как слабость. Поэтому, очевидно, надо смириться, что агрессия страны-агрессора против украинцев может продолжаться дольше.

Если даже предложение встретиться в Ватикане не встречает одобрения со стороны российского руководства, то нам, вероятно, придется смириться с тем, что эта война продлится дольше, чем мы все желаем или можем себе представить,

– сказал Мерц.

К слову, немецкий канцлер также отметил, что Великобритания, Франция, Германия и США Франция и США сняли ограничения на дальнобойность поставок оружия в Украину. Это означает, что украинская армия может сейчас обороняться, атакуя военные объекты на территории России.

Кроме того, Фридрих Мерц заявил, что теперь необходимо обеспечить Украину этим дальнобойным оружием. Ожидается, что Германия предоставит от 100 до 150 дальнобойных крылатых ракет Taurus, которые являются аналогом британско-французских Storm Shadow/SCALP-EG.