Россия считает, что через 2 –3 месяца получит лучший мир, чем сейчас, – президент Румынии

Президент Румынии Никушор Дан считает, что достичь мира в Украине в краткосрочной перспективе малореально. По словам румынского руководителя, Россия все еще заинтересована в дальнейшем захвате и оккупации территорий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Никушора Дана для Politico.

Что сказал Дан об окончании войны в Украине?

Дан считает, что конец войны еще далеко, несмотря на давление администрации президента США Дональда Трампа.

Я больше пессимист, чем оптимист относительно краткосрочной перспективы (достижение мирного урегулирования – 24 Канал),

– сказал он.

По словам президента Румынии, на этом этапе российская сторона не хочет мира.

"Они (россияне – 24 Канал) считают, что мир через два – три месяца будет для них лучшим, чем мир сейчас. Поэтому они будут воевать дальше – ведь они достигли небольшого прогресса на поле боя", – поделился оценкой румынский лидер.

Дан отметил, что любой мир, за который агрессор получает вознаграждение, "не является хорошим для Европы и будущей безопасности мира".

Но решение о мире лежит исключительно на плечах Украины. Они (украинцы – 24 Канал) так много страдают, что мы не можем обвинять их за любое решение, которое они примут,

– резюмировал президент Румынии.

Кстати, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок назвал в эфире 24 Канала причины, которые могут заставить президента России Владимира Путина пойти на замораживание войны против Украины. Одной из причин является налаживание экономических отношений с США.

Кто может остановить войну в Украине сейчас?