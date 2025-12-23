Россия считает, что через 2 –3 месяца получит лучший мир, чем сейчас, – президент Румынии
- Президент Румынии Никушор Дан считает, что достичь мира в Украине в краткосрочной перспективе малореально из-за интереса России к дальнейшему захвату территорий.
- Дан подчеркнул, что любой мир, за который агрессор получает вознаграждение, не является хорошим для Европы, и решение о мире лежит на плечах Украины.
Президент Румынии Никушор Дан считает, что достичь мира в Украине в краткосрочной перспективе малореально. По словам румынского руководителя, Россия все еще заинтересована в дальнейшем захвате и оккупации территорий.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Никушора Дана для Politico.
Что сказал Дан об окончании войны в Украине?
Дан считает, что конец войны еще далеко, несмотря на давление администрации президента США Дональда Трампа.
Я больше пессимист, чем оптимист относительно краткосрочной перспективы (достижение мирного урегулирования – 24 Канал),
– сказал он.
По словам президента Румынии, на этом этапе российская сторона не хочет мира.
"Они (россияне – 24 Канал) считают, что мир через два – три месяца будет для них лучшим, чем мир сейчас. Поэтому они будут воевать дальше – ведь они достигли небольшого прогресса на поле боя", – поделился оценкой румынский лидер.
Дан отметил, что любой мир, за который агрессор получает вознаграждение, "не является хорошим для Европы и будущей безопасности мира".
Но решение о мире лежит исключительно на плечах Украины. Они (украинцы – 24 Канал) так много страдают, что мы не можем обвинять их за любое решение, которое они примут,
– резюмировал президент Румынии.
Кстати, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок назвал в эфире 24 Канала причины, которые могут заставить президента России Владимира Путина пойти на замораживание войны против Украины. Одной из причин является налаживание экономических отношений с США.
Кто может остановить войну в Украине сейчас?
Владимир Зеленский заявил, что сейчас больше всего шансов остановить войну России против Украины имеют Соединенные Штаты во главе с Дональдом Трампом. Однако это не единственная страна, которую может обуздать агрессора.
По словам президента, Страны Ближнего Востока, коалиция из Европы, Канады и Японии, а также Китай тоже могли бы остановить Россию. Говоря о Поднебесной, Зеленский отметил, что пока украинская сторона не видит никакого желания от Пекина закончить эту войну.
Кроме того, президент Украины отметил, что его французский коллега Эммануэль Макрон обсуждал возможность прямых переговоров Европы с Россией. Это может произойти в случае, если США не остановят агрессора.