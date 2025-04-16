Помощникам Трампа "надоели" усилия Европы по укреплению Украины в войне, – The Economist

Некоторые помощники Дональда Трампа в частных разговорах говорят, что им "надоели" усилия Европы по укреплению Украины. В то же время Соединенные Штаты пытаются сокращать военную поддержку нашего государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Economist.

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Какова позиция администрации Трампа по Украине

Журналисты отметили, что администрация Дональда Трампа с момента прихода к власти в США, только сворачивали свою поддержку Украины.

В частности, Белый дом не выделял дополнительную вооруженную помощь нашему государству, выводит свои войска из Жешува в Польше, где размещен центр для передачи вооружения ВСУ, уменьшили участие США в Контактной группе по оборонным вопросам, а также ввели 10% тарифа на украинские товары.

В то же время в отношении России существенных усилений не происходило, в том числе и в тарифах. Это объяснялось тем, что страна-агрессор и так находится под санкциями.

Кроме того, издание отмечает, что представители Пентагона недавно обратились к одному из союзников с вопросом, почему та страна продолжает поставлять оружие Украине, что также может свидетельствовать об изменении подхода Вашингтона.

Некоторые помощники Трампа частно говорят, что им "надоели" усилия Европы укрепить Украину. Как всегда, в случае с такой хаотичной администрацией, трудно отличить настоящий сигнал от шума,

– говорится в материале.

Сейчас европейские страны выбрали 2 основных пути помощи Украине. Первый – создание Британией и Францией так называемых "сил успокоения", которые могут развернуть в нашем государстве после прекращения боевых действий. Россия выступает против такого шага, даже если США не дадут четких гарантий поддержки этой идеи.

По предварительным данным, эти силы не будут охранять линию фронта между украинскими и российскими войсками, а будут базироваться на Западе Украины. Иностранные военные будут помогать в подготовке украинских военных и, возможно, патрулировать воздушное пространство вместе с украинскими силами.

Другое направление – увеличение военной помощи Украине со стороны Европы. Дэвид Шимер, бывший чиновник в Совете национальной безопасности господина Байдена, говорит, что нельзя терять время.

Эксперт считает, что европейцы должны дать Украине больше своих запасов оружия, несмотря на риски, финансировать военную промышленность страны, договориться с Трампом о закупке американских систем ПВО для Украины, а также использовать замороженные российские активы, чтобы заплатить за все это.

Шимер отмечает, что, поскольку Россия полна решимости продолжать войну, а Америка, кажется, полна решимости отойти от войны, то Украине придется бороться дальше. По его словам, пришло время для европейцев усилить свою помощь Украине, необходимую для ее защиты, чтобы подтолкнуть Путина к содержательным переговорам о мире.