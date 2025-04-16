Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Economist.

До теми Трамп не хоче передавати Україні зброю, навіть за великі гроші, – Bild

Яка позиція адміністрації Трампа щодо України

Журналісти зазначили, що адміністрація Дональда Трампа з моменту приходу до влади у США, лише згортали свою підтримку України.

Зокрема, Білий дім не виділяв додаткову збройну допомогу нашій державі, виводить свої війська із Жешува у Польщі, де розміщений центр для передавання озброєння ЗСУ, зменшили участь США у Контактній групі з оборонних питань, а також запровадили 10% тарифу на українські товари.

Водночас стосовно Росії суттєвих посилень не відбувалося, зокрема й у тарифах. Це пояснювалося тим, що країна-агресорка і так перебуває під санкціями.

Крім того, видання зазначає, що представники Пентагону нещодавно звернулися до одного з союзників із запитанням, чому та країна продовжує постачати зброю Україні, що також може свідчити про зміну підходу Вашингтона.

Деякі помічники Трампа приватно кажуть, що їм "набридли" зусилля Європи зміцнити Україну. Як завжди у випадку з такою хаотичною адміністрацією, важко відрізнити справжній сигнал від шуму,

– мовиться у матеріалі.

Наразі європейські країни обрали 2 основні шляхи допомоги Україні. Перший – створення Британією та Францією так званих "сил заспокоєння", які можуть розгорнути у нашій державі після припинення бойових дій. Росія виступає проти такого кроку, навіть якщо США не дадуть чітких гарантій підтримки цієї ідеї.

За попередніми даними, ці сили не охоронятимуть лінію фронту між українськими та російськими військами, а будуть базуватися на Заході України. Іноземні військові допомагатимуть у підготовці українських військових і, можливо, патрулюватимуть повітряний простір разом з українськими силами.

Інший напрямок – збільшення військової допомоги Україні з боку Європи. Девід Шимер, колишній чиновник у Раді національної безпеки пана Байдена, каже, що не можна гаяти час.

Експерт вважає, що європейці повинні дати Україні більше своїх запасів зброї, попри ризики, фінансувати військову промисловість країни, домовитися з Трампом про закупівлю американських систем ППО для України, а також використовувати заморожені російські активи, щоб заплатити за все це.

Шимер зазначає, що, оскільки Росія сповнена рішучості продовжувати війну, а Америка, здається, сповнена рішучості відійти від війни, то Україні доведеться боротися далі. За його словами, настав час для європейців посилити свою допомогу Україні, необхідну для її захисту, щоб підштовхнути Путіна до змістовних переговорів про мир.