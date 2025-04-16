Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Валентин Гладких. За його словами, це може закінчитися погано або для Трампа, або для Штатів, або для всього людства.

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Дисонанс у заявах Трампа

У межах зусиль щодо різкого скорочення державних витрат США можуть закрити десятки посольств по всьому світу. Валентин Гладких зазначив, що Штати стали глобальним гравцем не завдяки позиції ізоляціонізму, а навпаки – завдяки активному втручанню, хоч іноді мимовільному, у розв’язання глобальних проблем. Сьогодні Трамп ніби вирішив відійти від глобальної проблематики.

Також є багато питань до позиції Трампа щодо конфронтації з Китаєм, торгівельні війни, мита, які він зараз запровадив. З іншого боку, американський лідер веде переговори з Росією, яка є партнером КНР. Показовим моментом є взяття у полон громадян Китаю, які воювали на боці Росії.

Це такий непрозорий натяк та сигнал у Білий дім, що поки ви шукаєте порозуміння з Росією та сподіваєтеся, що Москва буде на вашому боці у протистоянні з Пекіном, то громадяни Китаю беруть участь у війні на боці росіян проти України,

– підкреслив політолог.

На його думку, навряд чи китайці пішли воювати на боці Росії без мовчазної згоди уряду КНР. Тобто замість того, щоб підтримувати Україну, яка воює з Росією, яка має тісну співпрацю з Китаєм, якого американці вважають потенційним ворогом, президент США вирішив налагодити відносини з Росією.

Тому у заявах Трампа спостерігається великий дисонанс. Система міжнародних відносин, яка склалася після Другої світової війни, зіткнулася з новою реальністю та продемонструвала свою неефективність. Однак лідер Штатів хоче її зруйнувати, не пропонуючи нічого нового.

Кількість критичних помилок наростає. Думаю, що це закінчиться дуже погано або для США, або для Дональда Трампа. Або для всього людства,

– припустив Гладких.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про користь мит для США. За його словами, введені мита нібито вже дають позитивний результат для економіки США. Він пояснює, що вартість бензину, харчових продуктів та решти знижується.