В НАТО заявляют, что Украина создала "окно возможностей" в войне с Россией

Украине удалось создать "окно возможностей" в противостоянии с Россией. Однако оно не будет оставаться открытым бесконечно.

Об этом в ходе конференции по вопросам восстановления Украины заявила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская, сообщает "Европейская правда".

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Что говорят в НАТО о "окне возможностей" для Украины в войне?

По словам Шекеринской, Украина смогла переломить ход войны, что заметно не только на линии фронта, но и по ударам по российским городам, в частности Москве и Санкт-Петербургу.

Мы также видим это, анализируя поведение России. Каждый раз, когда они видят слабость, именно тогда они наносят удар. Они нацеливаются на гражданскую инфраструктуру, на энергетическую инфраструктуру, они нанесли удар по религиозному объекту, входящему в список ЮНЕСКО. То есть, после всех тех похвал в адрес христианства и православия, они в итоге бомбят священное место. Но это не признак их силы. Это признак их слабости,

– сказала Шекеринская.

Представительница НАТО подчеркнула, что такое "окно возможностей" стало возможным благодаря мужеству украинцев, их изобретательности, боевому опыту и новым подходам к ведению войны. В то же время важную роль сыграла поддержка международных партнеров.

Однако, предупредила Шекеринская, этот шанс не будет доступен бесконечно.

"Такие окна возможностей создаются ценой многих жертв, но они не будут оставаться открытыми вечно. Поэтому мой главный посыл заключается в том, что мы должны воспользоваться этой возможностью и поддерживать Украину в ее приоритетах", – сказала заместитель генерального секретаря НАТО.

Напомним, ранее заместитель государственного секретаря США по вопросам внешней помощи, гуманитарных вопросов и свободы вероисповедания Джереми Левин заявлял, что в Вашингтоне считают, что на данный момент Украина выигрывает войну, которую начала Россия. Представитель американского Госдепа заявил, что украинцы сейчас находятся в наступлении, а россияне ждут зимы.