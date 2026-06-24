Об этом заявил Джереми Левин, заместитель государственного секретаря США по вопросам внешней помощи, гуманитарных вопросов и свободы вероисповедания на "Украинском обеде", организованном в Гданьске накануне URC-2026 фондом Виктора Пинчука, сообщает "Европейская правда".

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Почему в Госдепе США считают, что Украина сейчас выигрывает войну?

По словам американского чиновника, Украина делает многое для того, чтобы закрепить новую фазу войны и в конечном итоге добиться победы.

На данный момент мы находимся в ситуации, когда Украина выигрывает войну,

– сказал Левин.

Он отметил, что ранее украинские военные часто рассчитывали на зимний период, когда российские силы замедляли или прекращали активные наступательные действия. Однако теперь, по его словам, ситуация изменилась.

"Украинцы находятся в наступлении, а россияне ждут зимы", – подчеркнул представитель Госдепа.

Левин также обратил внимание на зимние удары Украины по объектам инфраструктуры на территории России, которые, по его мнению, помогли изменить динамику войны.

Сейчас очень важный момент. Украина может продолжать оказывать давление на поле боя,

– добавил он.

Кроме того, чиновник напомнил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отмены исключений из санкций в отношении российской нефти и намерены и в дальнейшем координировать санкционную политику с европейскими партнерами.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщало, что Дональд Трамп был впечатлен ударами ВСУ по России, в частности по Москве. По данным журналистов, американский лидер заявил, что готов усилить давление на Россию.

В то же время журналисты Kyiv Independent отмечали, что президент США якобы в частной беседе посоветовал Владимиру Зеленскому действовать "смелее" в отношении ударов по России. Ведь, по мнению американского лидера, таким образом Москву можно заставить сесть за стол переговоров.