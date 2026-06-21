Доктор исторических наук, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в беседе с "24 каналом" отметил, что о переломе в ходе войны пока рано говорить. Он считает, что только со временем станет ясно, произошли ли существенные изменения в ходе войны в пользу Украины.

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Как изменилось отношение Европы к Украине?

"Об этом говорить пока рано — сейчас еще нет перелома. Однако появилось окно возможностей. А произошел ли перелом, увидим через три–шесть месяцев. И здесь нужно доверять военным — они лучше видят ситуацию", — подчеркнул доктор исторических наук.

В то же время Украина сейчас имеет преимущество, но сможем ли мы им воспользоваться – это, по его словам, открытый вопрос.

Как Украина добилась преимущества в войне: смотрите видео

Также следует отметить, что за последнее время, как объяснил он, изменилась Европа. В этом есть "заслуга" не Владимира Путина, а Дональда Трампа, которого европейцы боялись даже больше, чем Кремля. Потому что, по словам Грицака, Трамп пригрозил убрать "зонтик" НАТО, и вдруг Европа оказалась беззащитной.

В этой ситуации Европа связывает свои надежды с Украиной. И это — большое изменение, ведь теперь Украина для Европы — не проблема, а на самом деле решение её проблемы,

– считает он.

Однако какими бы сильными сегодня ни казались позиции Украины, она нуждается в поддержке стран НАТО. Очень важно, что Украина теперь должна быть частью этой системы как одна из наиболее боеспособных составляющих. Мы не можем обойтись без НАТО, без западной военной помощи. Но при этом сегодня очевидно: Украина является субъектом. Она, как подчеркнул профессор Украинского католического университета, действительно намного сильнее, чем была четыре года назад.

Также необходимо осознавать, что преимущество в войне, по мнению доктора исторических наук, не достигается действиями только в одном направлении. Нужно двигаться по нескольким направлениям, в частности по дипломатическому.

Очень важное событие произошло во время саммита G7, когда состоялась встреча Эммануэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После неё президент Франции заявил, что Трамп изменил свою точку зрения в отношении Украины. Это очень значимое событие,

— отметил Ярослав Грицак.

Он добавил, что, поскольку Трамп избавился от угрозы войны в Иране, он сможет вновь вернуться к попыткам примирить Украину и Россию. Посмотрим, что из этого выйдет.

Отметим, что, по словам Эммануэля Макрона, президент США пересмотрел свое прежнее видение войны в Украине, и на это повлияла стойкость украинцев. Французский лидер подчеркнул, что Трамп признал, что его прогнозы оказались ошибочными. Сегодня он видит в украинцах "мужественных, инновационных людей, которых он уважает".