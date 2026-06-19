Об этом сообщает агентство Reuters.

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Под утро 18 июня Силы обороны атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод, расположенный всего в 15 километрах от Кремля, на Московской кольцевой дороге.

На опубликованных в сети видео видно, что взрыв был настолько мощным, что "огромная крышка резервуара для нефтепродуктов в форме диска взлетела в небо над Москвой, как фрисби".

Беспилотники и ракеты Украины успешно преодолели российскую противовоздушную оборону и атаковали НПЗ в Москве – дважды.

В результате попадания разразился масштабный пожар, над российской столицей поднялся черный густой столб дыма.

Эти атаки являются частью более широкой украинской кампании, направленной на остановку нефтяной промышленности, доходы которой финансируют военные усилия России,

– говорится в материале.

Поражение объектов критической инфраструктуры в районе Москвы, в непосредственной близости от центра власти, в то же время воспринимается как символический сигнал для россиян.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя реакцию жителей Москвы на атаку, отметил, что одним из самых частых вопросов было "что происходит". В ответ он сказал, что Россия начала агрессивную войну против Украины, которая длится годами и приводит к гибели мирных жителей и военных. Поэтому Сибига предложил обратиться непосредственно к Владимиру Путину с вопросами о сроках прекращения войны.

В Киеве также отметили, что системные атаки по "сердцу России" и ранее нетронутым местам свидетельствуют об изменении инициативы в этой войне. Именно это пытался объяснить Владимир Зеленский Дональду Трампу во время встречи на саммите G7 во Франции.

В то же время в Кремле, разумеется, отрицают, что Киев сейчас имеет преимущество на фронте и в ударах на большие расстояния, и подчеркивают, что Трампу донесли ложную и вредную информацию.

Также авторы пишут, что на протяжении более четырёх лет войны в Украине политические аналитики и социологи отмечали, что часть российского общества пытается не замечать реальность конфликта, который в Кремле официально называют "специальной военной операцией", и продолжать жить привычной жизнью.

С мая 2023 года Москва периодически подвергается атакам беспилотников, в частности два из них даже долетели до Кремля, но не нанесли значительного ущерба. До последнего времени такие инциденты практически не влияли на повседневную жизнь мегаполиса с населением около 13 миллионов человек.

Последствия атаки на Москву в июне 2026 года

Reuters сообщает, что после украинской атаки 18 июня 2026 года московские аэропорты временно приостановили свою работу. Более 500 рейсов были отменены или перенесены, в частности, самый загруженный аэропорт российской столицы Шереметьево был эвакуирован.

Также было остановлено движение транспорта на автомагистрали вокруг города вблизи нефтеперерабатывающего завода.

Жители столицы в соцсетях выражали недовольство из-за отсутствия предупреждения о комбинированной атаке. В то же время они публиковали кадры "нефтяного дождя", прошедшего после ударов. Отмечается, что ливень оставил на автомобилях и подоконниках пятна и разводы от нефтепродуктов.

Также издание отмечает ещё одно важное последствие украинских дальнобойных атак для экономики России – дефицит топлива в некоторых частях страны.

Источники Reuters сообщают, что Россия, как один из крупнейших производителей и экспортеров нефти в мире, в этом месяце планирует импортировать топливо морскими путями.

Московские власти заявили, что ситуация с бензином в столице и ее окрестностях была "нормальной", но федеральный антимонопольный орган попросил крупного розничного продавца объяснить, почему он повысил цены на самый популярный сорт бензина на 19% за последнюю неделю,

– говорится в материале.

Для Киева такие удары в значительной степени носят символический характер.

Другие подробности атаки на Москву

Отметим, что Московский нефтеперерабатывающий завод является одним из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России — именно он на 50% обеспечивает бензином и дизельным топливом жителей российской столицы.

Объект играет важную роль в поставках топлива и других нефтепродуктов для обеспечения экономики и военной логистики государства-агрессора.

В результате попаданий на предприятии зафиксировано как минимум 5 очагов возгорания. Горели комбинированная установка первичной переработки нефти, установки гидроочистки дизельного топлива и резервуарный парк.

Из опубликованных в сети видео видно, что из-за неэффективной работы российских средств радиоэлектронной борьбы беспилотник врезался как минимум в один жилой дом. Также из-за неэффективной работы "ПЕВЕО" в российской столице загорелся один из крупнейших торговых центров "Садовод". Пожар тушили с помощью вертолетов.