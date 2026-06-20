Об этом сообщает France 2.

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Что обсуждали Путин и Трамп на Аляске?

Эммануэль Макрон заявил, что во время встречи в Анкоридже в августе 2025 года обсуждалось соглашение, предусматривающее передачу России части Украины, причем Кремлю должны были закрепить не только оккупированные территории, но и те, которые контролировал Киев.

По его словам, в начале 2025 года Дональд Трамп был убежден в поражении Украины и стремился к скорейшему мирному соглашению. Такое впечатление усилила его напряженная встреча с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Затем, менее года назад, состоялась встреча президента Трампа и президента Путина в Анкоридже, когда соглашение уже почти лежало на столе, в котором говорилось, что мы отдадим украинскую территорию, которая даже ещё не была захвачена,

– заявил он.

По его мнению, решающую роль в срыве этой инициативы сыграли европейские союзники. В августе 2026 года в США срочно отправилась специальная делегация, которая четко заявила американской стороне о неприемлемости этого соглашения.

Французский лидер говорит, что европейские дипломаты донесли до Белого дома реальную ситуацию на фронте. Они объяснили, что Украина продолжает сопротивляться российской агрессии и не потерпела поражения, несмотря на пессимистические прогнозы.

"Этот путь — прежде всего и в основном победа украинцев в их возможностях и надежности. Трамп увидел, что все, что ему говорили — что украинцы проигрывают, что они не переживут зиму, — было неправдой", — подчеркнул он.

Как Трамп изменил свою позицию?

Эммануэль Макрон заявил, что в настоящее время позиция Дональда Трампа в отношении Украины существенно изменилась. Стойкость украинских военных и общества заставила американского президента пересмотреть свои прежние оценки ситуации.

Он также отметил, что Трамп признал ошибочность полученных ранее прогнозов. По его словам, украинцы доказали свою надежность на практике, что повлияло на президента США, который относится к Украине с большим уважением.

Сейчас он видит мужественных, инновационных людей, которых он уважает,

– отметил французский лидер.

Кстати, политолог Вадим Денисенко в комментарии 24 Каналу сообщил, что сразу после переговоров в Анкоридже стало ясно, что Трамп, вероятно, согласился на обмен территориями в контексте урегулирования войны в Украине.