Доктор історичних наук, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак у розмові з 24 Каналом зауважив, що про злам у війні ще зарано говорити. Він вважає, що стане зрозуміло лише з часом, чи відбулися суттєві зміни у війні на користь України.

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Як змінилося ставлення Європи до України?

"Про це говорити зарано – зараз ще не злам. Проте з'явилося вікно можливостей. А чи стався злам, побачимо через три – шість місяців. І тут треба довіряти військовим – вони краще бачать ситуацію", – підкреслив доктор історичних наук.

Водночас Україна зараз має перевагу, але чи зможемо скористатися нею, – це, за його словами, відкрите питання.

Як Україна здобула перевагу у війні: дивіться відео

Також треба відзначити, що за останній час, як пояснив він, змінилася Європа. В цьому є "заслуга" не Володимира Путіна, а Дональда Трампа, якого європейці страшилися навіть більше, ніж Кремля. Тому що, за словами Грицака, Трамп пригрозив забрати парасольку НАТО, і раптом Європа виявилася беззахисною.

В цій ситуації Європа пов'язує свої надії з Україною. І це – велика зміна, адже тепер Україна для Європи – не проблема, а насправді розв'язка її проблеми,

– вважає він.

Однак якими б сильними сьогодні не здавалися позиції України, вона потребує підтримки країн НАТО. Дуже важливо тепер, що Україна має бути частиною цієї системи як одна з найбільш боєздатних частин. Ми без НАТО, без західної військової допомоги не можемо обійтися. Але при цьому сьогодні є очевидним – Україна є суб'єктом. Вона, як наголосив професор Українського католицького університету, дійсно набагато сильніша, ніж була чотири роки тому.

Також необхідно усвідомлювати, що перевага у війні, на думку доктора історичних наук, не досягається діями по одному напрямку. Потрібно рухатися по кількох напрямках, зокрема дипломатичному.

Дуже важлива подія сталася під час саміту G7, коли відбулася зустріч Еммануеля Макрона, Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Після неї президент Франції заявив, що Трамп змінив свою точку зору щодо України. Це дуже сильна подія,

— відзначив Ярослав Грицак.

Він додав, що оскільки Трамп звільнився від війни в Ірані, він зможе знову повернутися до спроб помирити Україну і Росію. Побачимо, що з цього вийде.

Зазначимо, що за словами Еммануеля Макрона, президент США переглянув своє попереднє бачення щодо війни в Україні, і вплинула на це стійкість українців. Французький лідер підкреслив, що Трамп визнав, що його прогнози виявилися помилковими. Сьогодні він бачить в українцях "мужніх інноваційних людей, яких він поважає".