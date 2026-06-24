Про це заявив Джеремі Левін, заступник державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань та свободи віросповідання на "Українському обіді", який організував у Гданську напередодні URC-2026 фонд Віктора Пінчука, передає "Європейська правда".

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Чому у Держдепі США вважають, що Україна зараз виграє війну?

За словами американського посадовця, Україна робить багато для того, щоб закріпити нову фазу війни та зрештою досягти перемоги.

Станом на зараз ми є у становищі, коли Україна виграє війну на цей момент,

– сказав Левін.

Він зазначив, що раніше українські військові часто розраховували на зимовий період, коли російські сили сповільнювали або припиняли активні наступальні дії. Натомість тепер, за його словами, ситуація змінилася.

"Українці перебувають у наступі, а росіяни чекають зими", – наголосив представник Держдепу.

Левін також звернув увагу на зимові удари України по об'єктах інфраструктури на території Росії, які, на його думку, допомогли змінити динаміку війни.

Зараз дуже важливий момент. Україна може продовжувати чинити тиск на полі бою,

– додав він.

Крім того, посадовець нагадав, що Сполучені Штати розглядають можливість скасування винятків із санкцій щодо російської нафти та мають намір і надалі координувати санкційну політику з європейськими партнерами.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times писало, що Дональд Трамп був вражений ударами ЗСУ по Росії, зокрема по Москві. За даними журналістів, американський лідер заявив, що готовий посилити тиск на Росію.

Водночас журналісти Kyiv Independent зазначали, що президент США нібито приватно сказав Володимиру Зеленському діяти "сміливіше" стосовно ударів по Росії. Адже таким чином американський лідер вважає, що Москву можна посадити за стіл перемовин.