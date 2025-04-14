Трамп снова обещает "хорошие предложения" по урегулированию войны в Украине

Дональд Трамп сделал новое заявление относительно войны в Украине. Президент США снова обещает "хорошие предложения" для урегулирования конфликта, который начала Россия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время брифинга.

Интересно Трамп своими действиями только продолжает войну в Украине, – The Telegraph

Что сказал Трамп об урегулировании войны в Украине

Американский лидер заявил, что вскоре ожидает "очень хорошие предложения" по урегулированию войны в Украине.

Мы решим проблему Украины и России,

– добавил он.

Кроме того, Дональд Трамп говорил, что, мол, в войне в Украине "виноваты и Зеленский, и Путин и Байден".

"Байден мог остановить это. Зеленский мог это остановить. Путин никогда не должен был этого начинать. Все виноваты", – сказал президент США.

К слову, Дональд Трамп также раскритиковал Владимира Зеленского, сказав, что президент Украины постоянно просит оружие у Запада, в частности ракеты. Американский лидер заявил, что "вы не начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас", хотя на самом деле Украина не начинала войну, а это сделала Россия, напав на меньшее государство, надеясь захватить ее за "2 – 3 недели".