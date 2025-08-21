Дональд Трамп высказался относительно Владимира Зеленского и войны в Украине. Американский президент признал, что украинский лидер работает, чтобы закончить конфликт и иметь мир.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа в интервью для радиошоу Тодда Старнеса.

К теме Трамп отошел от мирных переговоров и выжидает, – The Guardian об изменении позиции президента США

Что Трамп сказал о Зеленском и войне в Украине?

Дональд Трамп в радиошоу снова похвалил Владимира Зеленского за то, что тот надел костюм на встрече в Белом доме, которая состоялась 18 августа.

Ведущий Тодд Старнес иронично отметил, что "за деньги, что мы прислали украинцам Зеленский мог бы приобрести костюм в JC Penney" (американская розничная сеть одежды и обуви – 24 Канал).

На это американский лидер ответил, что украинский президент хорошо выглядел.

Да, он хорошо выглядел. Он очень хорошо оделся. Он там борется. Это тяжелая война,

– сказал Трамп.

Почему для Белого дома был важен вид Зеленского на встрече?