Дональд Трамп висловився стосовно Володимира Зеленського та війни в Україні. Американський президент визнав, що український лідер працює, щоб закінчити конфлікт та мати мир.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа в інтерв'ю для радіошоу Тодда Старнеса.

До теми Трамп відійшов від мирних переговорів і вичікує, – The Guardian про зміну позиції президента США

Що Трамп сказав про Зеленського і війну в Україні?

Дональд Трамп у радіошоу знову похвалив Володимира Зеленського за те, що той вдягнув костюм на зустрічі в Білому домі, яка відбулася 18 серпня.

Ведучий Тодд Старнес іронічно зазначив, що "за гроші, що ми надіслали українцям Зеленський міг би придбати костюм у JC Penney" (американська роздрібна мережа одягу та взуття – 24 Канал).

На це американський лідер відповів, що український президент мав гарний вигляд.

Так, він мав гарний вигляд. Він дуже добре одягнувся. Він там бореться. Це важка війна,

– сказав Трамп.

Чому для Білого дому був важливий вигляд Зеленського на зустрічі?