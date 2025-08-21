"Це важка війна": Трамп заявив, що Зеленський активно працює для миру
- Дональд Трамп похвалив Володимира Зеленського за його зусилля щодо закінчення війни в Україні та досягнення миру.
- Трамп відзначив гарний вигляд Зеленського на зустрічі в Білому домі, коментуючи його костюм.
Дональд Трамп висловився стосовно Володимира Зеленського та війни в Україні. Американський президент визнав, що український лідер працює, щоб закінчити конфлікт та мати мир.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа в інтерв'ю для радіошоу Тодда Старнеса.
Що Трамп сказав про Зеленського і війну в Україні?
Дональд Трамп у радіошоу знову похвалив Володимира Зеленського за те, що той вдягнув костюм на зустрічі в Білому домі, яка відбулася 18 серпня.
Ведучий Тодд Старнес іронічно зазначив, що "за гроші, що ми надіслали українцям Зеленський міг би придбати костюм у JC Penney" (американська роздрібна мережа одягу та взуття – 24 Канал).
На це американський лідер відповів, що український президент мав гарний вигляд.
Так, він мав гарний вигляд. Він дуже добре одягнувся. Він там бореться. Це важка війна,
– сказав Трамп.
Чому для Білого дому був важливий вигляд Зеленського на зустрічі?
ЗМІ писали, що ще перед зустріччю 18 серпня у Білому домі запитували українську сторону, у чому буде вбраний Володимир Зеленський, та чи приїде він до президента США в костюмі. На це дизайнери очільника України відповіли, що Зеленський буде у піджаку, але все ж залишить мілітарі стиль, оскільки він є лідером країни, що перебуває у війні.
Після прибуття до Білого дому Дональд Трампа, коли зустрічав Володимира Зеленського з автівки, одразу звернув увагу на зовнішній вигляд президента України, і похвалив його за костюм.
Цікаво, що під час цієї зустрічі Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті був присутній журналіст Браян Гленн, який під час минулого візиту українського лідера у Вашингтон дорікав йому за відсутність костюма. Цього разу медійник перепросив у президента України за минуле питання, чому той без костюма, та сказав, що він має гарний вигляд.
Варто наголосити, що під час попереднього візиту Володимира Зеленського до США наприкінці лютого 2025 року предметом палкої дискусії серед американських високопосадовців став зовнішній вигляд українського лідера. Дехто із протрампівських журналістів вважав, що той факт, що Зеленський не вдягнув костюм на зустріч з президентом США, це "неповага до гідності офісу".