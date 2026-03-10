"Много блестящей работы": Трамп заявил, что война с Ираном "почти завершена"
- Дональд Трамп заявил, что война США в Иране почти завершена.
- Американские военные нанесли удары по более 3000 иранских целях, и Трамп заверил, что у Ирана ничего не осталось в военном смысле.
В понедельник, 9 марта, Дональд Трамп заявил, что война США на Ближнем Востоке почти завершена. Он считает, что Иран потерял свой военный потенциал.
А нападение было осуществлено, потому что США должны были избавиться от зла. Об этом Трамп сказал в телефонном интервью CBS News, а затем во время своей пресс-конференции.
Смотрите также Игра в ва-банк, – политолог предположил, решится ли Трамп на наземную операцию в Иране
Что сказал Трамп об операции в Иране?
По словам американских военных, за первую неделю операции в Иране они нанесли удары по более 3000 иранских целях.
Поэтому Трамп заверил, что у иранцев "в военном смысле ничего не осталось".
Я думаю, что война почти завершена. Иран не имеет ни военно-морского флота, ни связи, ни воздушных сил. Их ракеты рассеяны. Их беспилотники взрывают повсюду, включая их производство беспилотников,
– заявил он.
К слову, ранее Трамп оценивал, что война продлится примерно месяц. Но уже в первые дни операции он заявлял, что США "опережают график".
"Много работы, много блестящей работы. Но мы будем иметь гораздо более безопасный мир, как только это будет завершено, и это будет завершено достаточно быстро", – добавил американский президент.
По его словам, "лидеры террористов исчезли" или они "отсчитывают минуты до своего ухода". США не собираются уступать, пока враг не будет "полностью и решительно" побежден.
Мы уже победили во многих аспектах, но этого недостаточно,
– в то же время подчеркнул Трамп.
Война на Ближнем Востоке: последние новости
Удары на Ближнем Востоке продолжаются. В частности, 9 марта Иран во второй раз запустил баллистику на Турцию. Ее перехватили системы ПВО НАТО, обломки упали вблизи города Газиантеп. Жертв нет.
Зато США ударили по трем иранским танкерам в Персидском заливе. Там зафиксировали масштабные пожары с большим облаком дыма.
Тем временем в самом Иране избрали нового верховного лидера. Им стал сын убитого Али Хаменеи – Моджтаба Хаменеи. Правда, его не видели на публике еще с начала операции США. Предполагают, что он мог получить ранения еще в первые дни нападения.