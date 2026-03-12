Страна под контролем: СМИ выяснили, может ли режим в Иране потерпеть крах в ближайшее время

Американская разведка считает, что властям Ирана в ближайшее время не грозит крах, несмотря на почти две недели интенсивных ударов США и Израиля. По оценкам аналитиков, иранские власти пока сохраняют контроль над страной.

Разведка сомневается, что оппозиция в Иране сможет противостоять режиму. Об этом пишет Reuters.

Почему режим в Иране не сможет упасть в ближайшее время?

По данным собеседников агентства, ряд разведывательных отчетов демонстрирует последовательную оценку: иранская власть сохраняет контроль над населением и не находится на грани распада. Один из последних отчетов был подготовлен в течение последних нескольких дней.

Разведка также отмечает сплоченность иранского духовенства даже после гибели верховного лидера Али Хаменеи 28 февраля – в первый день американо-израильских ударов. После его смерти Совет экспертов Ирана объявил новым верховным лидером страны его сына – Моджтаба Хаменеи.

По оценкам разведки США, силовые структуры, в частности КСИР, вместе с новым руководством продолжают контролировать ситуацию в государстве. В то же время израильские чиновники в частных разговорах также признают, что не имеют уверенности в том, что нынешняя война приведет к падению иранского режима.

Напомним! С начала боевых действий США и Израиль нанесли удары по многочисленным целям на территории Ирана, в частности по системам противовоздушной обороны, ядерных объектах и представителям высшего руководства страны.

Администрация президента США Дональда Трампа называла разные причины начала операции. Эксперты отмечают, что для реального падения власти в Иране может понадобиться наземная операция или масштабные внутренние протесты. Однако пока американские спецслужбы сомневаются в способности оппозиционных сил, в частности курдских группировок, эффективно противостоять иранским силовым структурам без существенной внешней поддержки.

Какова ситуация сейчас в Иране?