Ставка на новую тактику: Иран годами изучал войну в Украине, – FT
- Иран изучал украинский опыт войны, фокусируясь на дронах, кибервозможностях и искусственном интеллекте, что повлияло на модернизацию его армии.
- Иран адаптировал учебные программы на основе украинских уроков, в частности, в развитии лазерных технологий и систем ИИ, а также уделяет внимание внутренним проблемам армии.
Иран в последние годы детально анализировал опыт Украины в войне с Россией, уделяя особое внимание дронам и адаптивности к более сильному врагу. Эти уроки уже повлияли на модернизацию иранской армии и ее технологические приоритеты.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на анализ более 300 публикаций иранских военных в профильных изданиях.
Смотрите также Иран отказался от второго раунда переговоров с США из-за "чрезмерных" требований, – СМИ
Что известно о том, как Иран изучал украинский опыт ведения войны?
Financial Times пишет о материалах, опубликованных за последние пять лет в журналах, связанных с ключевыми военными учебными заведениями Ирана. Среди авторов – командиры, офицеры и военные аналитики, которые исследуют современные угрозы и определяют будущие направления развития армии.
Особое внимание в этих работах уделено использованию беспилотников, модернизации кибервозможностей и внедрению искусственного интеллекта. Так, руководитель иранского военного училища Хоссейн Дадванд в своей статье призвал инвестировать в дроны, повышать мобильность подразделений и обновлять подходы к боевой подготовке с учетом украинского опыта.
По данным FT, Иран уже адаптировал учебные программы и военные учебники, интегрировав уроки войны в Украине. Среди приоритетов также называют развитие лазерных технологий, космических платформ и систем искусственного интеллекта для выбора целей.
Отдельные публикации содержат призывы к реформированию армии – в частности, более быстрого набора специалистов, обновления вооружения и модернизации военной инфраструктуры. Бывший командующий ВВС Ирана Азиз Насирзаде, который впоследствии возглавил оборонное ведомство, предлагал усилить авиацию дронами-камикадзе и интегрировать ИИ в боевые процессы.
Аналитики издания отмечают, что эти материалы позволяют понять стратегическое мышление иранского руководства. Значительная часть исследований также посвящена кибероперациям, коммуникациям и эффективности систем противовоздушной обороны.
В то же время в публикациях затрагиваются и внутренние проблемы – от состояния военных госпиталей до социальных вопросов среди военнослужащих. Это позволяет получить более широкое представление не только о технологических амбициях, но и о реальном состоянии иранской армии.
По сообщениям СМИ, Иран отказался от второго раунда переговоров с США из-за "чрезмерных" требований Вашингтона. Тегеран считает, что у США нереалистичные ожидания и непоследовательное поведение.
Напряжение вокруг Ормузского пролива продолжает расти. Иран заявил, что любое судно возле Ормузского пролива будет рассматриваться как мишень. Ранее UKMTO подтвердило по меньшей мере три нападения на суда, которые стали первыми после объявления перемирия 8 апреля.
Дональд Трамп пригрозил вывести из строя электростанции и мосты Ирана в ответ на закрытие Ормузского пролива. Важно, что американский лидер сказал, что США не теряют ничего из-за закрытия пролива в отличие от Ирана, который "теряет 500 миллионов долларов в день".