Об этом пишет Financial Times со ссылкой на анализ более 300 публикаций иранских военных в профильных изданиях.

Что известно о том, как Иран изучал украинский опыт ведения войны?

Financial Times пишет о материалах, опубликованных за последние пять лет в журналах, связанных с ключевыми военными учебными заведениями Ирана. Среди авторов – командиры, офицеры и военные аналитики, которые исследуют современные угрозы и определяют будущие направления развития армии.

Особое внимание в этих работах уделено использованию беспилотников, модернизации кибервозможностей и внедрению искусственного интеллекта. Так, руководитель иранского военного училища Хоссейн Дадванд в своей статье призвал инвестировать в дроны, повышать мобильность подразделений и обновлять подходы к боевой подготовке с учетом украинского опыта.

По данным FT, Иран уже адаптировал учебные программы и военные учебники, интегрировав уроки войны в Украине. Среди приоритетов также называют развитие лазерных технологий, космических платформ и систем искусственного интеллекта для выбора целей.

Отдельные публикации содержат призывы к реформированию армии – в частности, более быстрого набора специалистов, обновления вооружения и модернизации военной инфраструктуры. Бывший командующий ВВС Ирана Азиз Насирзаде, который впоследствии возглавил оборонное ведомство, предлагал усилить авиацию дронами-камикадзе и интегрировать ИИ в боевые процессы.

Аналитики издания отмечают, что эти материалы позволяют понять стратегическое мышление иранского руководства. Значительная часть исследований также посвящена кибероперациям, коммуникациям и эффективности систем противовоздушной обороны.

В то же время в публикациях затрагиваются и внутренние проблемы – от состояния военных госпиталей до социальных вопросов среди военнослужащих. Это позволяет получить более широкое представление не только о технологических амбициях, но и о реальном состоянии иранской армии.

Из-за обострения вокруг Ормузского пролива, который закрыл Иран в мире возникают немало трудностей. Политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала рассказал, что пролив стал точкой дестабилизации и вызвал массу проблем. Политолог считает, что дальше могут воплотиться 2 сценария, один из которых предусматривает, что война на Ближнем Востоке вернется в горячую фазу.

