Про це пише Financial Times з посиланням на аналіз понад 300 публікацій іранських військових у профільних виданнях.
Що відомо про те, як Іран вивчав український досвід ведення війни?
Financial Times пише про матеріали, опубліковані за останні п'ять років у журналах, пов'язаних із ключовими військовими навчальними закладами Ірану. Серед авторів – командири, офіцери та військові аналітики, які досліджують сучасні загрози та визначають майбутні напрями розвитку армії.
Особливу увагу в цих роботах приділено використанню безпілотників, модернізації кіберможливостей і впровадженню штучного інтелекту. Так, керівник іранського військового училища Хоссейн Дадванд у своїй статті закликав інвестувати у дрони, підвищувати мобільність підрозділів і оновлювати підходи до бойової підготовки з урахуванням українського досвіду.
За даними FT, Іран уже адаптував навчальні програми та військові підручники, інтегрувавши уроки війни в Україні. Серед пріоритетів також називають розвиток лазерних технологій, космічних платформ і систем штучного інтелекту для вибору цілей.
Окремі публікації містять заклики до реформування армії – зокрема, швидшого набору фахівців, оновлення озброєння та модернізації військової інфраструктури. Колишній командувач ВПС Ірану Азіз Насірзаде, який згодом очолив оборонне відомство, пропонував посилити авіацію дронами-камікадзе та інтегрувати ШІ у бойові процеси.
Аналітики видання зазначають, що ці матеріали дозволяють зрозуміти стратегічне мислення іранського керівництва. Значна частина досліджень також присвячена кіберопераціям, комунікаціям і ефективності систем протиповітряної оборони.
Водночас у публікаціях порушуються і внутрішні проблеми – від стану військових госпіталів до соціальних питань серед військовослужбовців. Це дає змогу отримати ширше уявлення не лише про технологічні амбіції, а й про реальний стан іранської армії.
Через загострення навколо Ормузької протоки, яку закрив Іран у світі виникають чимало труднощів. Політолог Артем Бронжуков в етері 24 Каналу розповів, що протока стала точкою дестабілізації та спричинила масу проблем. Політолог вважає, що далі можуть втілитися 2 сценарії, один з яких передбачає, що війна на Близькому Сході повернеться в гарячу фазу.
Війна в Ірані: останні новини
За повідомленнями ЗМІ, Іран відмовився від другого раунду переговорів зі США через "надмірні" вимоги Вашингтона. Тегеран вважає, що у США нереалістичні очікування та непослідовна поведінка.
Напруга навколо Ормузької протоки продовжує зростати. Іран заявив, що будь-яке судно біля Ормузької протоки буде розглядатися як мішень. Раніше UKMTO підтвердило щонайменше три напади на судна, які стали першими після оголошення перемир'я 8 квітня.
Дональд Трамп пригрозив вивести з ладу електростанції та мости Ірану у відповідь на закриття Ормузької протоки. Важливо, що американський лідер сказав, що США не втрачають нічого через закриття протоки на відміну від Ірану, який "втрачає 500 мільйонів доларів на день".