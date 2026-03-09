Мотивация Путина заморозить войну в Украине может возрасти из-за событий в Иране, – СМИ

США уже устранили двух диктаторов - венесуэльского Мадуро и иранского Али Хаменеи. Это может стать сигналом для Путина, что он следующий.

Нынешний удар США по Ирану уже имеет важный стратегический результат – иранский режим фактически обезглавлен. Такое развитие событий имеет сильный психологический эффект для мировых столиц, в том числе и для Кремля. Об этом пишет The Telegraph.

Как операция США против Ирана повлияет на Кремль?

Ситуация отличается от 2013 года, когда после заявления президента США Барака Обамы о "красной линии" из-за использования химического оружия сирийским режимом Башара Асада, Запад в конце концов отступил. Тогда сирийские власти продолжили применять химическое оружие, что привело к сотням тысяч жертв.

Сейчас Вашингтон действует на опережение, считая, что Иран может получить ядерное оружие и средства его доставки.

В то же время Россия уже имеет тысячи ядерных боеголовок, большинство из которых способны достичь территории США. Несмотря на мнения о том, что США могут тратить слишком много ресурсов на новые операции, американская военная мощь значительно превышает возможности России. Особенно на фоне того, что российские силы существенно истощились в войне против Украины.

Также очевидным стало значительное технологическое преимущество западной авиации над российскими системами. В частности, российские комплексы С-300, переданные Ирану, были уничтожены. Даже израильские силы смогли подавить иранскую систему противовоздушной обороны.

Хотя Россия имеет более современные системы С-400 и заявляет об использовании С-500, ее оборона имеет слабые места. Одно из них – нехватка самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, необходимых для обнаружения дронов и крылатых ракет. Часть таких самолетов Россия потеряла во время войны против Украины.

Кроме того, война показала, что многие заявления России о собственном высокотехнологичном вооружении были преувеличенными.

Удары по Ирану могут иметь и более широкий стратегический смысл. Они направлены не только против иранских властей, но и имеют психологическое воздействие на российское руководство.

В Москве могут понимать, что демонстрация силы США способна изменить баланс в международной политике. Для войны в Украине это также имеет значение. Иран был одним из ключевых поставщиков для России – прежде всего дронов и боеприпасов. Если эти поставки сократятся или прекратятся, это ослабит российские возможности на фронте.

В то же время сигнал Вашингтона может означать, что время для затягивания переговоров проходит. В такой ситуации для Москвы может возрасти мотивация заморозить войну в Украине.

Западные страны должны использовать демонстрацию американской силы для усиления дипломатического давления на Россию. Для этого нужны четкая стратегия, единство союзников и готовность поддерживать свои позиции силой. Справедливый мир в Украине возможен только при условии, что агрессия будет иметь реальные последствия.

Какая выгода России от войны на Ближнем Востоке?