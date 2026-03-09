Мотивация Путина заморозить войну в Украине может возрасти из-за событий в Иране, – СМИ
- США своими действиями в Иране демонстрируют силу, что может повлиять на международную политику и иметь психологический эффект на российское руководство.
- Иран был важным поставщиком для России, и сокращение этих поставок может ослабить российские возможности в войне против Украины.
США уже устранили двух диктаторов - венесуэльского Мадуро и иранского Али Хаменеи. Это может стать сигналом для Путина, что он следующий.
Нынешний удар США по Ирану уже имеет важный стратегический результат – иранский режим фактически обезглавлен. Такое развитие событий имеет сильный психологический эффект для мировых столиц, в том числе и для Кремля. Об этом пишет The Telegraph.
Смотрите также Сочувствие Хаменеи на две страницы: скандального польского депутата критикуют США
Как операция США против Ирана повлияет на Кремль?
Ситуация отличается от 2013 года, когда после заявления президента США Барака Обамы о "красной линии" из-за использования химического оружия сирийским режимом Башара Асада, Запад в конце концов отступил. Тогда сирийские власти продолжили применять химическое оружие, что привело к сотням тысяч жертв.
Сейчас Вашингтон действует на опережение, считая, что Иран может получить ядерное оружие и средства его доставки.
В то же время Россия уже имеет тысячи ядерных боеголовок, большинство из которых способны достичь территории США. Несмотря на мнения о том, что США могут тратить слишком много ресурсов на новые операции, американская военная мощь значительно превышает возможности России. Особенно на фоне того, что российские силы существенно истощились в войне против Украины.
Также очевидным стало значительное технологическое преимущество западной авиации над российскими системами. В частности, российские комплексы С-300, переданные Ирану, были уничтожены. Даже израильские силы смогли подавить иранскую систему противовоздушной обороны.
Хотя Россия имеет более современные системы С-400 и заявляет об использовании С-500, ее оборона имеет слабые места. Одно из них – нехватка самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50, необходимых для обнаружения дронов и крылатых ракет. Часть таких самолетов Россия потеряла во время войны против Украины.
Кроме того, война показала, что многие заявления России о собственном высокотехнологичном вооружении были преувеличенными.
Удары по Ирану могут иметь и более широкий стратегический смысл. Они направлены не только против иранских властей, но и имеют психологическое воздействие на российское руководство.
В Москве могут понимать, что демонстрация силы США способна изменить баланс в международной политике. Для войны в Украине это также имеет значение. Иран был одним из ключевых поставщиков для России – прежде всего дронов и боеприпасов. Если эти поставки сократятся или прекратятся, это ослабит российские возможности на фронте.
В то же время сигнал Вашингтона может означать, что время для затягивания переговоров проходит. В такой ситуации для Москвы может возрасти мотивация заморозить войну в Украине.
Западные страны должны использовать демонстрацию американской силы для усиления дипломатического давления на Россию. Для этого нужны четкая стратегия, единство союзников и готовность поддерживать свои позиции силой. Справедливый мир в Украине возможен только при условии, что агрессия будет иметь реальные последствия.
Какая выгода России от войны на Ближнем Востоке?
- В то же время некоторые эксперты предполагают, что война на Ближнем Востоке играет на руку России.
- Об этом, в частности, заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, из-за конфликта могут вырасти цены на нефть, что временно принесет Москве дополнительные доходы.
- Впрочем, этот эффект вряд ли будет долговременным, ведь мировые энергетические рынки быстро адаптируются к кризисам.
- Институт изучения войны отмечает, что Россия использует конфликт на Ближнем Востоке, чтобы возложить ответственность на США за возможные неудачи в мирных переговорах по Украине. Кремль пытается поставить под сомнение роль США как посредника в переговорах по Украине.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что теоретически ликвидация Путина может рассматриваться американскими спецслужбами как крайний вариант. Однако пока это скорее резервный сценарий на случай полного провала дипломатии, а не реальный план действий.