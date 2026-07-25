Новая война разгорается: Иран атаковал 4 союзников США, а Саудовская Аравия ударила по Йемену

Конфликт на Ближнем Востоке набирает обороты. Ночью несколько стран региона обменялись ударами.

В пятницу, 24 июля, Иран ударил по союзникам США. Между тем Саудовская Аравия атаковала Йемен, а хуситы нанесли ответные удары. Об этом сообщает The Guardian .

Что известно о новых боевых действиях на Ближнем Востоке?

В пятницу США нанесли ракетные удары по целям на территории Ирана после того, как Дональд Трамп пообещал Тегерану и его союзникам-хуситам в Йемене " масштабное военное наказание "за расширение войны на Ближнем Востоке.

Центральное командование США заявило, что под удар подверглись иранские военные командные центры, сети связи, склады беспилотников, объекты берегового наблюдения и морская военная инфраструктура.

Иранский государственный вещатель IRIB сообщал о взрывах в городах Хондаб, Хорремабад, Конарак и Джаск.

В то же время в ответ иранские вооруженные силы нанесли серию ударов по американским военным базам в соседних арабских странах, в частности в Бахрейне, Иордании, Кувейте и Ираке.

В северном иракском городе Эрбиль, где размещается контингент американских военных советников, сбили 5 беспилотников со взрывчаткой. В городе раздалась серия взрывов, а вблизи аэропорта, где базируются американские военные, были видны столбы черного дыма.

Корпус стражей Исламской революции заявил, что атаковал американскую базу Удейри в Кувейте, уничтожив три склада боеприпасов и материального обеспечения.

Также он утверждает, что нанес удар по наблюдательной башне Пятого флота ВМС США в Бахрейне .

Вооруженные силы Иордании сообщили, что перехватили семь ракет и шесть беспилотников, запущенных Ираном. Ни разрушений, ни пострадавших нет.

Как в войну включились хуситы?

Саудовское агентство SABA сообщило, что Саудовская Аравия нанесла серию авиаударов по объектам связи в йеменском городе Ходейда и на острове Камаран в Красном море. По данным Al Arabiya, в Ходейде также раздались взрывы на складах с оружием.

Источник в службах безопасности Йемена сообщил AFP, что среди целей Саудовской Аравии находились военно-морская база в порту Ходейда и военный лагерь на острове Камаран.

Удары произошли после того, как хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии и атаковали два ее судна на этой неделе.

25 июля хуситы пообещали отомстить Саудовской Аравии. Предварительно они ударили по саудовскому городу Джизан. По их словам, были поражены стратегические объекты. Зафиксирован ряд пожаров.

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Напомним, что 12 июля Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Украины.

В течение последних 13 дней США наносили по Ирану авиаудары. Тегеран в свою очередь продолжал атаковать гражданские суда в Ормузском проливе, а также бить по союзникам американцев.