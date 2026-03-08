"Мы уже победили": Трамп высмеял премьера Британии из-за запоздалой помощи в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп раскритиковал намерения Великобритании направить авианосцы на Ближний Восток. По его словам, такая поддержка является запоздалой и США уже не нуждаются в помощи.

США считали Британию союзником, но сейчас разочаровались. Об этом Трамп написал в собственной социальной сети Truth Social.

Как Трамп отреагировал на слова британского премьера?

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на сообщение о возможном направлении Великобританией авианосцев в регион Ближнего Востока. Он заявил, что такая поддержка является запоздалой и больше не нужна Соединенным Штатам.

В своей заметке американский лидер назвал Великобританию "когда-то большим союзником" США и выразил разочарование тем, что Лондон только сейчас серьезно рассматривает возможность отправки двух авианосцев в регион.

Это хорошо, господин премьер-министр, но они нам уже не нужны – однако мы это запомним,

– написал Трамп, обращаясь к главе британского правительства Киру Стармеру.

По словам президента США, Вашингтон не нуждается в союзниках, которые присоединяются к военным операциям после завершения основных боевых действий.

Нам не нужны люди, которые присоединяются к войнам уже после того, как мы победили,

– отметил он.

