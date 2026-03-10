США уничтожают военные корабли Ирана вместо того, чтобы захватить, потому что так "веселее", – Трамп
- Дональд Трамп заявил, что США потопили 46 военных кораблей Ирана, хотя он советовал захватывать их.
- Трамп признался, что разозлился из-за потопления кораблей, но военные считают это "веселее" и "безопаснее".
Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты потопили уже 46 военных кораблей Ирана. В то же время президент США "советовал" военным захватывать, а не топить корабли.
Об этом сообщает Clash Report.
Как США действуют в Иране?
Дональд Трамп заявил, что вместе с израильскими партнерами США нанесли поражение противнику, продемонстрировав преимущество в военной силе и технологических возможностях.
По его словам, иранские беспилотники и ракеты были уничтожены, а флот Ирана фактически прекратил существование.
При этом президент США признался, что "немного разозлился", когда военные вместо захвата кораблей начали их топить. В ответ Трампу объяснили, что топить корабли просто "веселее" и "безопаснее".
На самом деле, я немного разозлился на наших людей. Я сказал: "Что это за качественный корабль? Он был первоклассным?" Я спросил: "Почему мы просто не захватили корабль? Мы собирались его использовать. Почему мы его потопили?
– сказал американский лидер.
Трамп также отметил, что некоторые из важнейших целей США пока оставили на потом. По его словам, если по ним придется нанести удары, восстановление может занять много лет – в частности речь идет об объектах производства электроэнергии и другой критической инфраструктуре.
Мы ждем, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, прежде чем нанести удары. Мы могли бы уничтожить их все за один день,
– подытожил политик.
Напомним, ранее Трамп оценивал, что война продлится примерно месяц. Но уже в первые дни операции он заявлял, что США "опережают график".
США наносят удары: кратко
1 марта у побережья Омана был атакован танкер Skylight. Его связывают с экспортом иранской нефти.
9 марта Соединенные Штаты также ударили по трем иранским танкерам в Персидском заливе. На судах возникли мощные возгорания с большим облаком дыма.
5 марта стало известно, что американская подводная лодка потопила иранский фрегат IRIS Dena торпедой Mark 48 ADCAP стоимостью 4,2 миллиона долларов. В результате атаки погибли более 80 человек, и еще по меньшей мере 101 моряк считается пропавшим без вести.