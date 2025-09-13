Экс-командующий силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес оценил продвижение российских сил на фронте. Он считает, что отчеты об успехах оккупантов слишком преувеличены, в частности западными медиа.

Это бесспорно давит на украинских защитников. Детали американский военный рассказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Что заявил генерал Ходжес?

Бен Ходжес назвал российские достижения на линии соприкосновения "очень скромными". В то же время за них оккупантам приходится платить "слишком высокую" цену.

Если взять способности сухопутных российских сил, мне кажется, что они не имеют возможности достичь какого-то большого и масштабного прорыва, чтобы расширить и углубить свой успех,

– отметил генерал-лейтенант.

Он считает, что украинские военные хорошо борются, не только останавливая наступление противника, но и разрывая его логистические цепочки.

Если вы себя поставите на место украинского защитника – постоянные обстрелы артиллерией, FPV-дронами... Но в контексте того, что на самом деле происходит, я не вижу какого-то российского успеха, или даже возможности такого существенного успеха или прорыва,

– добавил Ходжес.

Ситуация на фронте в Украине: последние новости