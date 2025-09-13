Дуже скромні здобутки, – генерал Годжес оцінив просування росіян на фронті
- Генерал Годжес вважає, що росіяни платять "надто високу" ціну за "дуже скромні" здобутки на фронті в Україні.
- Військовий наголосив, що українці не лише зупиняють наступ противника, а й розривають його логістичні ланцюжки.
Екскомандувач силами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес оцінив просування російських сил на фронті. Він вважає, що звіти про успіхи окупантів надто перебільшені, зокрема західними медіа.
Це безперечно тисне на українських захисників. Деталі американський військовий розповів в етері телемарафону, передає 24 Канал.
Дивіться також Війна дронів – це вже не жарти, – інтерв'ю офіцера 5-ї ОШБр про ризики та ситуацію на фронті
Що заявив генерал Годжес?
Бен Годжес назвав російські здобутки на лінії зіткнення "дуже скромними". Водночас за них окупантам доводиться платити "надто високу" ціну.
Якщо взяти спроможності сухопутних російських сил, мені здається, що вони не мають змоги осягнути якогось великого й масштабного прориву, щоб розширити й поглибити свій успіх,
– зазначив генерал-лейтенант.
Він вважає, що українські військові добре бороняться, не лише зупиняючи наступ противника, а й розриваючи його логістичні ланцюжки.
Якщо ви себе поставите на місце українського оборонця – постійні обстріли артилерією, FPV-дронами… Але в контексті того, що насправді діється, я не бачу якогось російського успіху, чи навіть змоги такого істотного успіху або прориву,
– додав Годжес.
Ситуація на фронті в Україні: останні новини
- За даними звіту Інституту вивчення війни за 12 вересня, українські оборонці відновили свої позиції на Новопавлівському напрямку, звільнивши Філію, тоді як росіяни просунулися на Лиманському та Великомихайлівському напрямках.
- За добу 12 вересня російська армія втратила ще 950 окупантів, тож тепер загальні втрати особового складу противника – 1 093 730.
- За добу 12 вересня на фронті зафіксували 183 бойових зіткнення, найбільше – на Покровському, Південно-Слобожанському та Сіверському напрямках.