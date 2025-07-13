Дроны заморозили линию фронта в Украине, – WSJ

Линия фронта в Украине все больше приближается к состоянию замораживания. Это связано с массовым использованием дронов, которые фактически доминируют в современном бою.

Беспилотники контролируют каждое движение на передовой, заставляя солдат обеих сторон оставаться в укрытиях под угрозой мгновенного удара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как развивались дроны от аэроразведки до сбросов гранат?

Эти аппараты не только ведут разведку, но и могут устанавливать мины, доставлять припасы, медикаменты и даже эвакуировать раненых. Однако главная их функция – выявление и поражение живой силы и техники противника.

С самого начала полномасштабной войны Украина широко применяла дроны для аэрофотосъемки, а впоследствии – для корректировки артиллерии в реальном времени. Это позволило оперативно наводить огонь и уничтожать противника.

Впоследствии инженеры добавили к таким беспилотникам примитивные, но эффективные механизмы сброса гранат.

Технари поняли, что простое устройство, похожее на клешню, созданное на 3D-принтере, можно активировать с пульта управления, что заставит дрон выпустить гранату. Взрыв может ранить или убить солдата, а также взорвать бронетехнику, если его сбросить через люк,

– говорится в материале.

Впоследствии солдаты экспериментировали со способами добавления большего количества взрывчатки, например, переплавляя взрывчатку, полученную из советских боеприпасов, и заливая ее в новые, более легкие пластиковые оболочки.

Как FPV-дроны изменили правила игры?

Самый большой прорыв – это ударные дроны с видом от первого лица (FPV), которые, хоть и уступают ракетам в мощности, значительно превосходят их в точности. Благодаря массовому производству в Украине FPV-дроны стали основой сдерживания – эффективным и недорогим оружием. Они настолько дешевы в производстве, что обе стороны могут тратить их на любую цель – даже на одного пехотинца.

Хотя большинство инноваций в сфере беспилотников во время войны было разработано украинской стороной, Россия первой использовала fpv-дроны с оптоволоконным кабелем, что позволяет избегать радиопомех. В ответ украинцы разработали "Вампир" – беспилотник ночного применения. Сначала его использовали для сброса больших взрывчатых веществ, чем можно было с использованием более компактных дронов.

Сейчас дроны поставляют на передовую воду, еду и боеприпасы, а иногда даже эвакуируют раненых. Производители экспериментируют с беспилотными наземными автомобилями, вездеходами и лодками, способными работать там, где человеку смертельно опасно.