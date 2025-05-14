Украинцы понимают, что захваченные территории не вернут, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сами же украинцы понимают, что вернуть утраченные с 2014 года территории не удастся.

Президент Франции дал интервью в прямом эфире французскому телеканалу TF1. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Макрон высказался о возвращении украинских территорий

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что долговременное прекращение огня в Украине необходимо для возобновления мирных переговоров.

Иметь прекращение огня – это то, что обеспечит лучшую гуманитарную ситуацию и позволит снова начать обсуждение, которые позволят разобраться с территориальными вопросами,

– сказал президент Франции.

Далее он добавил, что "даже сами украинцы ясно осознают [...], что у них не будет возможностей для возвращения себе всего того, что у них с 2014 года отобрали".

Если Россия не согласится на 30-дневное перемирие, европейские лидеры готовы вернуться к вопросу санкций. Макрон отметил, что против России уже введено "несколько десятков" пакетов санкций, но в ближайшие дни могут обсудить еще больше санкций "в тесном контакте с Соединенными Штатами Америки".

Французский лидер также высказался против конфискации замороженных российских активов, отметив, что для этого отсутствуют "правовые рамки".