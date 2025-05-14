Президент Франції дав інтерв'ю у прямому ефірі французькому телеканалу TF1. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Макрон висловився про повернення українських територій

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що довготривале припинення вогню в Україні необхідне для відновлення мирних переговорів.

Мати припинення вогню – це те, що забезпечить найкращу гуманітарну ситуацію і дозволить знову розпочати обговорення, які дозволять розібратися з територіальними питаннями,

– сказав президент Франції.

Далі він додав, що "навіть самі українці ясно усвідомлюють […], що у них не буде можливостей для повернення собі всього того, що в них з 2014 відібрали".

Якщо Росія не погодиться на 30-денне перемир'я, європейські лідери готові повернутися до питання санкцій. Макрон зазначив, що проти Росії вже введено "кілька десятків" пакетів санкцій, але найближчими днями можуть обговорити ще більше санкцій "у тісному контакті зі Сполученими Штатами Америки".

Французький лідер також висловився проти конфіскації заморожених російських активів, зазначивши, що для цього відсутні "правові рамки".