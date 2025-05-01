"Мы еще далеки до этого": Мерц скептичен относительно быстрого завершения войны в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц не верит в скорое завершение войны в Украине. Он считает, что конфликт будет продолжаться еще долго.

Об этом он сказал после встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Турку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Die Zeit.

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Мерц считает, что война продлится еще долго

По словам Мерца, история показывает, что войны завершаются только тогда, когда одна или обе стороны исчерпывают свои экономические или военные ресурсы.

В этой войне мы, очевидно, еще далеки от этого,

– подчеркнул немецкий канцлер.

Он обвинил Россию в нежелании к переговорам. Отказ российского правительства рассматривать посредничество со стороны Ватикана свидетельствует об отсутствии заинтересованности Кремля в перемирии или мирном договоре.

В связи с этим Мерц призвал к еще более активной поддержке Украины, "чтобы она могла защититься". Он также объявил о намерении усилить давление на Россию, подчеркнув, что под угрозой находится и Европа.