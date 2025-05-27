Про це він сказав після зустрічі з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо в Турку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Die Zeit.

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Мерц вважає, що війна триватиме ще довго

За словами Мерца, історія показує, що війни завершуються лише тоді, коли одна або обидві сторони вичерпують свої економічні чи військові ресурси.

У цій війні ми, очевидно, ще далекі від цього,

– підкреслив німецький канцлер.

Він звинуватив Росію в небажанні до переговорів. Відмова російського уряду розглядати посередництво з боку Ватикану свідчить про відсутність зацікавленості Кремля у перемир'я чи мирному договорі.

У зв’язку з цим Мерц закликав до ще активнішої підтримки України, "щоб вона могла захиститися". Він також оголосив про намір посилити тиск на Росію, наголосивши, що під загрозою перебуває і Європа.