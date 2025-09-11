Война в Украине не закончится раньше, чем через два года, – Кайя Каллас
Представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас выразила мнение, что война в Украине, вероятно, затянется на ближайшие годы. Подтверждением этого является рост агрессии Кремля, в частности по отношению к другим странам.
Об этом чиновница заявила в интервью испанскому изданию El Pais, передает 24 Канал.
Когда закончится война в Украине?
По словам Каи Каллас, ситуация с войной России против Украины зашла в тупик, поэтому, вероятно, боевые действия затянутся на ближайшие 2 года.
Каллас отмечает, что действия России, в частности недавняя атака дронами на Польшу, свидетельствуют об усилении агрессии.
Она также отмечает, что нынешнее состояние войны характеризуется отсутствием значительных продвижений с обеих сторон.
В свою очередь источники, опрошенные El Pais, отмечают, что стабильность в Украине будет оставаться под угрозой, пока не произойдут изменения в политическом руководстве как в Киеве, так и в Москве.
Как международное сообщество реагирует на Кремлевскую агрессию?
В среду, 10 сентября, Россия в очередной раз осуществила массированную дроновую атаку на Украину.
Во время этого вражеские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши и Литвы. По данным немецких изданий, не менее 5 дронов, вероятно, имели целью атаковать базу НАТО в Жешуве.
- По мнению советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, вялая реакция НАТО на это нападение только поощряет Россию к дальнейшей эскалации.
- Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы, которые представляют Люблинский треугольник, решительно осудили вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши.
- Они назвали атаку спланированной и целенаправленной провокацией, свидетельствующей о значительном обострении напряженности.