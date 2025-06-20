Одна из ключевых причин, почему Владимир Путин не решается прекратить боевые действия в Украине, заключается в страхе перед радикальным крылом внутри России - ультранационалистами. При этом очевидно, что Россия не выигрывает в этой войне, а российское население не больше не поддерживает агрессию.

Независимые российские опросы свидетельствуют о довольно низкой популярности войны среди населения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Путин боится мятежа, а потому продолжает воевать

Опрос независимого "Левада-центра" свидетельствует: 59% граждан России поддерживают идею мирных переговоров, среди молодежи эта цифра достигла 76%. Давление также оказывают крупные бизнес-круги, которые хотят возвращения к нормальному экономическому обороту. Однако власть игнорирует эти настроения, ориентируясь на требования агрессивного меньшинства – крайних имперцев, среди которых журналист Сергей Марков и идеолог "русского мира" Александр Дугин. Оба выступают категорически против компромиссов и призывают к эскалации.

Как отмечает The Telegraph, Путин сознательно ставит на националистов, поскольку считает их потенциальной угрозой собственному правлению. Пример неудачного мятежа "вагнеровцев" в июне 2023 года только усилил это убеждение. Хотя Евгений Пригожин был ликвидирован, а Игорь Гиркин заключен в тюрьму, угроза со стороны этой среды остается актуальной.

В то время как Запад надеется на либеральную революцию в России, Путин боится ультранационалистической.

Националисты не признают ни одного сценария, кроме полного уничтожения украинской государственности. И именно это, по мнению The Telegraph, заставляет Путина поддерживать военное напряжение – не столько с позиции силы, сколько из страха. Всеобщая мобилизация или ядерный шантаж – требования крайних – пока неприемлемы, потому что могут подорвать внутреннюю стабильность и отношения с партнерами на Востоке соответственно.

Таким образом, автор материала делает вывод: несмотря на диктаторский контроль, Путин значительно зависим от внутренних балансов, чем может казаться – и эта уязвимость все больше определяет его политические решения.